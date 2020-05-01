Скончался еще один больной Covid-19 латвиец, он заразился от члена семьи
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии проверено 3234 человека, 12 из них оказались больны новым коронавирусом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). В стационаре скончался один инфицированный Covid-19. Он находился в возрастной группе 50-55 лет, заразился от члена семьи.

Общее число больных в Латвии достигло 870 человек, из них 348 выздоровели, а 16 человек умерли. В целом проведено 61 120 тестов на Covid-19. 34 больных находятся в стационаре.


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