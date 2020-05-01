Скончался еще один больной Covid-19 латвиец, он заразился от члена семьи

За прошедшие сутки в Латвии проверено 3234 человека, 12 из них оказались больны новым коронавирусом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). В стационаре скончался один инфицированный Covid-19. Он находился в возрастной группе 50-55 лет, заразился от члена семьи.

Общее число больных в Латвии достигло 870 человек, из них 348 выздоровели, а 16 человек умерли. В целом проведено 61 120 тестов на Covid-19. 34 больных находятся в стационаре.

Pēdējās 24h veikti 3234 COVID-19 testi, pozitīvs 12 cilvēkiem, stacionārā miris 1 pacients (vecumā no 50 līdz 55, inficējies no ģimenes locekļa ). Latvijā kopā veikti 61 120 izmeklējumi, saslimušas 870 personas un 348 izveseļojušās, 16 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 1, 2020



