Скорая: число звонков снизилось, но остается большим

С момента, когда Служба неотложной медицинской помощи (СНМП, NMPD) перешла на работу в чрезвычайном режиме, количество вызовов снизилось, но все еще остается большим, признала в интервью Latvijas Radio заместитель директора CНМП по вопросам неотложной медицинской помощи Мара Дириня. Об этом сообщает rus.lsm.lv.

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«После оценки мы видим, что число звонков – менее 2 тыс. за сутки. Следовательно, можем сказать, что оно снизилось, но все еще остается высоким», - сказала Дириня.

В целом, считает Дириня, общество с пониманием отнеслось к просьбе «скорой» обращаться только в неотложных случаях.

Ведомство при этом продолжает работу в чрезвычайном режиме. «Мы все работаем в условиях эпидемии, ситуация может измениться в любой момент, а заболеваемость может начать расти. Мы должны обеспечить готовность к такому сценарию», - считает Дириня.