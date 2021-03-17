Скрининг чаще выявляет Covid-19 в медицинских учреждениях, чем в центрах соцухода
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Доля положительных тестов при рутинном скрининге на Covid-19 в медицинских учреждениях на 1,5 процентных пункта выше, чем в центрах социального ухода, свидетельствуют данные Инспекции здравоохранения (ИЗ) за период с 8 ро 14 марта.

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В течение этого периода плановый скрининг был проведен в 122 учреждениях социального ухода, общее количество проведенных тестов составило 6572. Из всех проведенных тестов 47 или 0,7% были положительными.

В медицинских учреждениях сделано значительно больше тестов, и из 19 224 тестов 417, или 2,2%, дали положительный результат.

ИЗ сообщает, что в настоящее время снижается доля положительных тестов в центрах социального ухода по сравнению с предыдущими четырьмя неделями. Аналогичная тенденция наблюдается и в медицинских учреждениях.

Цель рутинного скрининга — выявление инфицированных лиц, в том числе бессимптомных, для предотвращения распространения Covid-19.

Скрининг в течение трех месяцев не проходят лица, переболевшие Covid-19. Он проводится с помощью образцов слюны, что не требует участия медицинского персонала.

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