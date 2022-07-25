Скултский самолет ИЛ-28 перенесут: ожидаются изменения в движении автобусов

В среду, 27 июля, во время переноса скултского самолета ИЛ-28 Музею авиации будет ограничено движение, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.

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В среду автобусы 43-го маршрута, начиная с рейса в 8.03, от улице Абренес будут курсировать по маршруту до остановки "Силкалеи", где далее будут совершать поворот в обратном направлении и далее продолжат движении от "Силкалеи" по расписанию. Первый рейс по сокращенному маршруту в направлении улицы Абренес отправится в 9.04.

Остановке "Стадион Скулте" и "Скулте" не будут обслуживаться в обоих направлениях 43-го автобусного маршрута.

Как сообщил агентству LETA Отдел общественного вовлечения и маркетинга Марупского края, Марупское самоуправление решило перенести военный бомбардировщик ИЛ-28 из поселка Скулте в близлежащий Музей авиации.

Объект останется в собственности муниципалитета путем заключения договора хранения.

Как подтвердила агентству LETA руководитель Отдела общественного вовлечения и маркетинга Марупской думы, демонтаж самолета советской армии ИЛ-28", согласно решению самоуправления, назначен на среду, 27 июля. Работы по его переносу начнутся в 8 часов утра.

Стоимость перемещения самолета в Музей авиации составляет 5800 евро без налога на добавленную стоимость.

В мэрии констатируют, что вопрос о местонахождении и переносе скултского самолета "Ил-28" актуален уже несколько лет. Одним из важнейших условий является то, что объект находится на частном участке земли и его благоустройство за счет вложения муниципальных средств невозможно.

Самолет был установлен на постамент в поселке Скулте в 1978 году для прославления заслуг летчиков Советской армии во Второй мировой войне. Исторически сложилось так, что на этой модели самолета в поселке Скулте готовили первоклассных пилотов.