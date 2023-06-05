"Скверно — это мягко сказано". Крейтусе о работе советников Левитса

Экс-президент Латвии Эгил Левитс допустил много ошибок как публичный политик, а его советники не смогли их вовремя предотвратить или исправить из-за своего недостаточного профессионализма. Об этом в интервью изданию Neatkarīga рассказала политолог Илга Крейтусе.

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Как отметила политолог, Левитс выбирал себе окружение не столько из профессионалов, сколько из старых знакомых — это и сыграло с ним злую шутку.







"Он выбирал [себе в советники] не юристов или прогосударственно настроенных участников дискуссий. Он выбирал тех людей, с которыми у него были очень хорошие личные отношения с начала 90-х годов — это времена газеты Diena, госпожа [Сармите] Элерте, господин [Андрис] Тейкманис. Все они были очень популярны в начале 90-х годов в своей среде, этого нельзя отрицать (как мы их оцениваем — это другой вопрос). [...] Эта ностальгия "по хорошим связям с тех времен" его, на мой взгляд, на этот раз и подвела", — сказала Крейтусе.





Политолог привела в пример как минимум две ситуации, в которых советники Левитса показали свою некомпетентность.





"Если мы говорим о неудачах его советников — видите ли, люди же не видят закулисья и внутренней кухни. Они слышат фразу "у тех, кто помрет, Рождества не будет". Люди видят не снятую шляпу во время гимна. И тут вопрос к советникам — ну, старичок, если ты настолько не можешь следить за происходящим, то любого другого на твоем месте уже прогнали бы. Не знаю, что происходило за закрытыми дверьми [после этих неудач], люди этого не видят. Они видят только изнанку. И тут советники сработали, ну... скверно — это мягко сказано", — заключила Крейтусе.





Уже сообщалось, что на прошедших 30 мая выборах президентом Латвии избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.