Слабое место - растрата бюджетных денег: Латвия не спешит побеждать коррупцию

В опубликованном международной организацией Transparency International ежегодном Индексе восприятия коррупции позиция Латвии немного улучшилась, но страна по-прежнему продолжает отставать от других государств ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), информирует организация "Общество за открытость - Delna".

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Международная правозащитная организация Transparency International (TI) 25 января обнародовала свой ежегодный доклад, в котором представлен уровень восприятия населением коррупции в государственном секторе 180 стран. Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) составляется с 1995 года ежегодно на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах.

Опросы проводят независимые организации. На основе этой информации страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто - наименьший. Как отмечается в докладе TI, две трети исследованных стран не смогли набрать необходимый минимум в 50 баллов, означающих "абсолютную чистоту", и имеют серьезные проблемы с коррупцией.

В 2021 году Латвия набрала 59 пунктов, это да два пункта больше по сравнению с предыдущим годом. По количеству баллов Латвия занимает 15-е место среди 27 стран ЕС, то есть поднялась на два места. Однако средний показатель CPI в ЕС составляет 64 пункта.

Среди стран OECD Латвия заняла 26-е место, также поднявшись на два места. Средний показатель CPI в ЕС составляет 67 пунктов.

По мнению Delna, хотя рост показателя CPI можно рассматривать как шаг в правильном направлении, есть сомнения в том, что будут достигнуты цели Национального плана развития - повышение CPI до 64 пунктов в 2024 году и до 67 пунктов в 2027-м. В Delna полагают: чтобы улучшить показатели Латвии, ответственные учреждения должны действовать смело и перестать медлить с принятием решений и внесением улучшений в таких областях, как предотвращение растрат государственных ресурсов, содействие добросовестности в политике и бизнесе, помощь частному сектору в сфере борьбы с коррупцией.

"Траектория движения Латвии в целом правильна, но быстрота изменений остается недостаточной для того, чтобы оказаться среди лучших стран, а также достигнуть самостоятельно поставленных целей", - оценивают в Delna. По мнению директора Delna Инесе Таурини, анализ CPI ясно показывает, что слабые места Латвии - это порядочность политического и частного сектора, предотвращение растраты бюджетных средств и неверие в честное использование бюджетных средств, в том числе и финансирования из фондов ЕС. "Нельзя забывать, что в других сферах, например, в уголовном преследовании и судопроизводстве по коррупционным делам тоже необходимы улучшения. Эту сферу в качестве критической мы обозначили уже в докладе за 2020 года. И отмечаем, что Латвия предприняла ряд улучшений, влияние которых на CPI, скорее всего, увидим в будущие годы", - пояснила Тауриня.

С 2012 года показатель Латвии увеличился на десять пунктов, что свидетельствует о положительной долгосрочной тенденции. В Эстонии с 2012 года также наблюдался рост на десять пунктов, но разница в том, что показатель Эстонии изначально был на 15 пунктов выше.

Delna рекомендует органам власти усилить свою работу и запустить несколько новых инициатив в этом году, в частности, предоставить Государственному контролю полномочия на аудит бюджета Сейма.

Какая из стран самая коррумпированная?

Наименее коррумпированными в восприятии их населением эксперты Transparency International в 2021 году сочли Данию, Новую Зеландию и Финляндию. Каждая из них набрала 88 баллов. За ними следуют Сингапур, Швеция и Норвегия (85). Далее идут Швейцария (84), Нидерланды (82) и Люксембург (81). После него - Германия, которая переместилась с 9-го на 10-е месте с 80 баллами. А в самом низу списка расположились Южный Судан (180-е место с 11 баллами), Сомали - на 179-м и Сирия - на 178-м месте (по 13 баллов).

Коррупция в бывших постсоветских странах

На 169-м месте среди наиболее коррумпированных стран вместе с Конго и Бурунди оказался Туркменистан с 13 баллами. На 150-м месте Таджикистан, у которого, как и у Ирана, Гватемалы и Гвинеи, 25 баллов. На 144-м месте - с Угандой и Камеруном - Кыргызстан с 27 баллами. На 140-м месте - Узбекистан вместе с Мьянмой, Мавританией и Пакистаном (у всех по 28 баллов). На 128-м месте вместе с семью другими странами - Азербайджан (30 баллов). Эта страна оказалась замешана в нескольких коррупционных скандалах в Европе, связанных с попыткой подкупа политиков.

Россия заняла 136-е место в Индексе восприятия коррупции за 2021 год, поделив его с Мали, Либерией и Анголой. Как отмечает Григорий Машанов, старший юрист "Трансперенси Интернэшнл Россия", "в России достаточно высокий уровень элитной коррупции, которая связана с распределением господрядов, принятием пролоббированных законов, распределением ресурсов среди близких к властям бизнесменам и так далее".

Украина оказалась на 122-м месте, вместе с Эсватини (до 2018 года страна называлась Свазиленд) набрав 32 балла и опустившись на одну позицию вниз по сравнению с 2020 годом. 105-е место и 36 баллов у Молдовы и еще четырех стран, в том числе Панамы. На 102-м месте вместе со Шри-Ланка и Гамбией - Казахстан (37 баллов). На 82-месте Беларусь, получившаая 41 балл, как Тринидад и Тобаго и Восточный Тимор.

Армения на 58-месте с 49 баллами, также как Греция, Намибия и Иордания. Грузия оказалась на 45-месте (55 баллов) вместе с Фиджи, Ботсваной и Доминикой. Латвия - на 36-м, разделив его с Израилем и Сент-Винсентом и Гренадинами (59 баллов). Литва вместе с Испанией на 34-м (61 балл). На 13-м месте Эстония, которая вместе с четырьмя другими странами - Канадой, Австрией, Ирландией и Исландией - набрала 74 балла. Таким образом, Грузия и страны Балтии преодолели порог в 50 баллов. Наименее коррумпированной из всех постсоветских стран оказалась Эстония, которая лишь на три позиции ниже Германии. Самой коррумпированной - Туркменистан.

Как изменилась ситуация в мире

Как отмечают в TI, начиная с 2012 года 25 стран улучшили свой индекс восприятия коррупции. Особенно значимые изменения произошли на Сейшельских островах - это государство поднялось на 18 позиций, в Армении (на 15) и в Литве (на 14). В то же самое время показатели ухудшились у 23 стран. Самые существенные негативные изменения произошли в Сент-Лусие, а также на Кипре и в Сирии - обе страны опустились вниз на 13 позиций.

Кроме того, как свидетельствуют данные доклада, коррупция угрожает демократии и правовому государству. По итогам 2021 года среди стран, где коррупция повлияла на укрепление авторитарного правления, оказались Турция и Венгрия. Чем больше коррупции в стране, тем больше ограничиваются права человека, подчеркивают в TI, и в качестве примера приводят Никарагуа.

Но и те демократические страны, которые всегда были среди лучших в борьбе с коррупцией, демонстрируют ухудшение показателей в последние 10 лет. К ним относятся Австралия, Канада и США. Так, Соединенные Штаты впервые не вошли в число 25 стран с лучшим индексом восприятия коррупции и опустились по итогам 2021 года на 27-е место.