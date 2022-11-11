Следующее слушание по делу Винькеле снова будет закрытым: кто в этом заинтересован?

21 ноября в Рижском городском суде (в Видземском предместье) продолжится рассмотрение уголовного дела бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле (Attīstībai/Par!) о бездействии во время закупок вакцин от Covid-19. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Это будет уже третье слушание, которое пройдет в закрытом режиме, поскольку так захотела прокуратура, и суд удовлетворил ее просьбу.

В свою очередь, сама Винькеле и ее адвокат Санита Бока-Страутмане настаивают на том, чтобы дело слушалось на открытых заседаниях. На следующем заседании адвокат вновь будет просить суд пересмотреть решение о закрытом слушании.

"О том, что говорилось о заказе вакцин от Covid-19 на закрытых заседаниях правительства, можно было прочитать в публикациях журналистов (аудиозаписи заседаний были расшифрованы и опубликованы центром журналистских расследований Re:Baltica). Эти материалы по-прежнему находятся в открытом доступе, поэтому мы возражали против просьбы прокурора о проведении закрытых слушаний", — говорит адвокат.

Гособвинитель Гинтс Берзиньш, отвечая на вопрос об аргументах, почему прокуратура просила рассматривать дело на закрытых заседаниях, сказал, что здесь не следует искать никаких сенсаций.

"Причина закрытых заседаний — использование аудиозаписей закрытых заседаний правительства. Такой статус для заседаний Кабинета министров установила Государственная канцелярия в соответствии с законом. Мой долг — обеспечить этот ограниченный доступ к информации", — сказал прокурор.

Почему суд все же согласился с тем, что общественность не должна знать, как проходят заседания по этому делу? Через Уну Зираку, ответственную за связи со средствами массовой информации в Рижском городском суде, удалось узнать мнение судьи Зане Алдини: "Суд продолжит рассматривать уголовное дело в закрытом режиме на основании ходатайства прокурора. На следующем слушании будут допрошены два свидетеля, которые предоставят информацию, обсуждавшуюся на закрытых заседаниях Кабинета министров".