Сломанные телефоны можно сдать в магазинах ELVI: из них будут добывать золото

Латвийцы смогут безопасно и не вредя природе избавиться от вышедших из строя мобильных телефонов. Их можно будет положить в депозитные ячейки, расположенные в магазинах ELVI. Цель акции — путем вторичной переработки получить необходимое количество золота для позолоты статуэток "Золотого микрофона".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кампанию поддерживают организаторы ELVI, Zaļā josta и Zelta Mikrofons. По предварительным оценкам, для позолоты одной статуэтки требуется 100 мобильных телефонов.

"Церемония вручения музыкальной премии "Золотой микрофон" стала традицией, которая на протяжении многих лет показывает способность адаптироваться к различным событиям и ситуациям, сохраняя свою ценность и вдохновляя все большее число молодых артистов на создание музыки, придавая им смелость выйти на большую сцену. Однако теперь у каждого члена общества есть возможность участвовать в этом мероприятии, не только проголосовав за свою симпатию, но и отдав свой мобильный телефон! Таким образом, мы все вместе будем способствовать позитивным изменениям — поможем в создании золотых статуэток, которые получат наши самые выдающиеся музыканты", — говорит коммерческий директор ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне.

Акция "Старый телефон или Золотой микрофон?" продлится до 1 февраля 2023 года. Всем, кто хочет выиграть приглашение на церемонию награждения "Золотой микрофон'23" или получить ценные призы от Zaļā josta и ELVI, необходимо рассказать о своем поступке окружающим, опубликовав сделанную во время пожертвования фотографию с хэштегом #zalaismikrofons в своем профиле в социальных сетях.

Ежегодная латвийская премия в области звукозаписи "Золотой микрофон'23" будет вручаться 18 февраля 2023 года. Победители получат две награды — как физическую статуэтку, так и цифровую.

Мобильные телефоны можно будет сдать в одном из магазинах ELVI в следующих городах: Калнгале, Адажи, Яунелгава, Сунаксте, Айзкраукле, Кокнесе, Одзиена, Вецумниеки, Иецава, Межотне, Церауксте, Бауска, Валле, Аугшлигатне, Берзкрогс, Таурене, Плацис, Силене, Биксти, Добеле, Тервете, Бене, Яунберзе, Ауце, Елгава, Ливберзе, Вилце, Озолниеки, Юрмала, Краслава, Даугмале, Кекава, Скрунда, Кулдига, Лиепая, Вилкене, Туя, Лимбажи, Мадона, Бабите, Марупе, Пинки, Наукшены, Огре, Кегумс, Мадлиена, Циемупе, Лиелварде, Икшкиле, Огресгалс, Огре, Юмправа, Олайне, Рауна, Резекне, Малта, Рига, Букулты, Вангажи, Улброка, Руиена, Друва, Курсиши, Эзере, Салдус, Саулкрасты, Сигулда, Рагана, Инчукалнс, Стенде, Энгуре, Джуксте, Тукумс и Вентспилс.