Словом года в Латвии стал okupeklis – гибрид "памятника" и "оккупации"

В понедельник организаторы опроса "Слова года, "неслова" года и крылатого изречения года" объявили, что словом 2022 года стал okupeklis – гибрид слов "памятник" и "оккупация", который обозначает "памятник, как пережиток времен оккупации".

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"Несловами" года, то есть словами, употребляемыми неверно, стали sankcionēt и sankcionētas personas (санкционировать и санкционные персоны) потому что "санкционировать" означает юридически одобрять, давать разрешение, и правильно было бы говорить говорить sankcijām pakļautās personas (персоны, подлежащие санкциям).

Крылатым выражением года призвано трудно переводимая фраза редактора Артурса Хансона, опубликованная в Twitter:

"Lai Krievijai būtu nākotne, to vajag izPutināt" (примерный перевод — "Чтобы у России было будущее, ее нужно расПутить/депутинизировать").

Как отмечают организаторы опроса, в этом году большая часть заявленных слов была связана с безопасностью и влиянием войны на жизнь людей.

Опрос уже двадцатый год подряд проводит Группа развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Латвийским союзом писателей.

Слово, "неслово" и крылатое выражение 2023 года уже можно присылать на почту gadavards@inbox.lv.