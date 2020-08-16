Случаи Covid-19 вновь выявлены в Добельском и Прейльском краях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки случаи инфицирования Covid-19 вновь выявлены в Добельском и Прейльском краях, а в Риге и Елгаве зарегистрировано еще по одному новому случаю, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риге количество болеющих Covid-19 выросло до 87 человек, а в остальных самоуправлениях, где обнаружены новые случаи заболевания, их количество не превышает пяти.

В целом случаи Covid-19 в настоящее время имеются в 45 краях.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1224 теста на Covid-19, выявлено семь новых случаев заболевания.

Четыре инфицировавшихся человека являются контактными лицами ранее заболевших, один вернулся из-за границы, в двух случаях источники заражения еще выясняются.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 225 636 тестов на Covid-19, выявлено 1322 инфицированных.

1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся четверо инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.

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LETA

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