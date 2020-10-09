Случаи Covid-19 выявлены ещё в трех школах Латвии, в том числе в школе им. Наталии Драудзини

В трех школах ученики заболели Covid-19, передает LETA. Случаи выявлены в Рижской средней школе им. Наталии Драудзини, Валдемарпилсской средней школе и Краславской средней школе Варавикснес.

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В Рижской средней школе им. Наталии Драудзини у 20 педагогов поставлен диагноз Covid-19. Школа перешла на удаленное обучение, сообщила порталу Delfi представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде. Директор департамента Марис Крастиньш призвал руководство школы оценить необходимость учителям собираться всем вместе очно и отдавать предпочтение удаленным собраниям.

В Валдемарпилсе заболел один ученик средней школы. Все ученики класса перешли на удаленное обучение, а близкие больного школьника находятся на карантине, сообщила представитель думы Талсинского края Инита Федко. В крае 35 человек болеют Covid-19.

Агентство LETA отмечает, что многие жители Талсинского края работают на предприятии Līcis-99, где на этой неделе были выявлены 33 случая заболевания Covid-19.

В свою очередь, в Краславской средней школе "Варавикснес" на удаленное обучение переведены ученики с 5 по 12 класс. Covid-19 обнаружен как среди учеников, так и среди учителей. В Краславском крае проживают 23 пациента Covid-19.

Как уже сообщалось, в Латвии два дня подряд заболеваемость Covid-19 достигает новых антирекордов. В четверг анализы выявили 137 новых случаев Covid-19.

Во время пресс-конференции эпидемиолог Юрий Перевощиков рассказал, что сейчас Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) тесно сотрудничает с двумя школами. В одной из них учителя участвовали в автобусной экскурсии и как минимум 20 педагогов в итоге заболели Covid-19. Специалист отметил, что автобусные экскурсии небезопасны в условиях эпидемии.

В другом случае ребёнок с невыраженными симптомами посещал занятия в школе и спортивные кружки. В итоге заболели не только ученики и учителя этой школы, но и ученики других школ.