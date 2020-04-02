Случаи заболевания Covid-19 зафиксированы уже в 53 самоуправлениях

Случаи заболевания Covid-19 выявлены уже в 53 самоуправлениях, уровень распространения — 23,2 случая на 100 000 населения, свидетельствуют актуальные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За минувшие сутки пациент с Covid-19 был выявлен в Раунском крае.

Больше всего заболевших по-прежнему в Риге, где частота случаев заболевания составляет от 101 до 250. В Юрмале частота случаев заболевания составляет от 21 до 50 человек, а в Елгаве — от 11 до 20.

По-прежнему больше всего пациентов в возрастной группе 30 до 39 лет — 125 человек, от 40 до 49 лет — 93, чуть меньше в возрасте от 20 до 29 лет — 79.

В возрастной группе старше 60 лет — 69 пациентов, от 50 до 59 лет — 66, от 10 до 19 — 15, до 9 лет — 11.

Напомним, что за минувшие сутки заболевание Covid-19 было выявлено у 12 человек, общее количество заболевших по стране составляет 458 человек.