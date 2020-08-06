Случай Covid-19 впервые выявлен в Кримулдском крае

Вчера случай Covid-19 был впервые выявлен в Кримулдском крае, где теперь количество инфицированных составляет до пяти человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из выявленных в среду случаев восемь зарегистрировано в Сейском крае, еще шесть — в Риге, по одному — в Екабпилсе, Гулбенском крае, Лиелвардском крае, где ранее все больные Covid-19 выздоровели.

Активные случаи Covid-19 в настоящее время имеются в 30 самоуправлениях. Больше всего заболевших в Риге — 85. Далее следуют Гулбенский край — 17 случаев и Сейский край — 10.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1829 тестов на"Covid-19, выявлено 18 новых случаев заболевания, в том числе половина связана со вспышкой в Мурьянской спортивной гимназии.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 207 909 тестов на Covid-19, выявлено 1275 инфицированных. Умерли за время пандемии 32 человека, выздоровели 1070.