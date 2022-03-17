Служба госбезопасности Латвии собирает доказательства о военных преступлениях российской армии

На этой неделе, 15 марта, Государственная служба безопасности (VDD) начала уголовный процесс в связи с преступлениями российских вооруженных сил в Украине. Об этом порталу Delfi сообщили в правоохранительных органах.

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Процесс начат по признакам состава преступлений, предусмотренных статьям 71.2 (преступления против человечества), 72 (преступление против мира) и 74 (военные преступления). В ходе уголовного процесса собираются доказательства о возможных преступлениях российских вооруженных сил, в том числе опрашиваются пострадавшие.

VDD призывает отозваться жителей Украины, которые в настоящий момент находятся на территории Латвии и физически пострадали от нападения Российских вооруженных сил на мирных жителей или гражданские объекты или были свидетелями подобных преступлений. В особенности просят отозваться тех, у кого имеются фото, видео или аудио записи, фиксирующие эти преступления. Граждан Латвии, пострадавших в Украине от действий российских войск, также просят отозваться.

Свидетели могут писать на почту Ukraina@vdd.gov.lv или звонить по телефону 67208964, сообщим свои контактные данные. Также согласовать предоставление показаний можно у чиновников пограничной охраны в центре поддержки беженцев.

VDD также подготовила информативный материал для военных беженцев, в котором можно узнать, в каких случаях особенно важно дать показания и как это можно сделать — материал будет доступен в центрах поддержки беженцев в Латвии.