Служба госбезопасности отказала в доступе к гостайне 12 лицам

В 2021 году Служба государственной безопасности (VDD) отказала в доступе к государственной тайне 12 лицам. Об этом говорится в ежегодном отчете, опубликованном 28 апреля.

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В трех случаев были аннулированы выданные ранее специальные разрешения, а еще в 10 случаях во время проверки лиц были выявлены факты, ставящие под сомнение их благонадежность и способность хранить государственную тайну.

В семи из этих случаев лицам было отказано в специальном разрешении. В одном случае лицу не было выдано специальное разрешение, поскольку в прошлом он был судим за умышленное уголовное преступление.

Законом установлено, что в доступе к конфиденциальным, секретным и особо секретным объектам, составляющим государственную тайну, может быть отказано лицу, осужденному за умышленное уголовное преступление или за разглашение государственной тайны по невнимательности.

Кроме того, еще у одного лица, обратившегося за допуском к государственной тайне, диагностировано расстройство психики и поведения, которое ставит под сомнение его способность соблюдать условия неразглашения гостайны.

Всего же в 2021 году VDD выдала в общей сложности 2 213 специальных разрешений, из которых 1 420 были специальными разрешениями 2-й категории ("секретными") и 793 специальных разрешения 3-й категории ("конфиденциальные").

Также Служба госбезопасности проверила 56 лиц, обратившихся за получением специального разрешения 1-й категории (с грифом "совершенно секретно"), направив материалы проверки для дальнейшего решения Бюро по защите Сатверсме.