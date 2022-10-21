Служба госбезопасности просит запретить “Латвийский фронт рабочих” за антигосударственную деятельность

В поле зрения Службы госбезопасности попала организация "Латвийский фронт рабочих". Это официально зарегистрированное в Латвии общество (biedrība), которое в качестве цели деятельности указало исследование и популяризацию научного социализма, а также способствование деятельности профсоюзов. Об этом со ссылкой на агентство LETA сообщает Латвийское телевидение.

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Объединение ведет профили в различных социальных сетях, где призывает "трудящихся к сопротивлению буржуазной диктатуре", но еще больше, чем положение трудящихся, участников объединения беспокоит освобождение Латвии от памятников, прославляющих советскую власть, отмечают в Службе госбезопасности.

Служба заключила, что официально указанная деятельность — только прикрытие, за которым находится антигосударственная деятельность.

По оценке Службы госбезопасности, несмотря на официально заявленные цели, общество целенаправленно и систематически пытается распространять в Латвии идеи коммунизма и посыл, соответствующий внешнеполитическим интересам России.

По оценке Службы госбезопасности, публичная деятельность общества направлена ​​на разжигание розни, а материалы, распространяемые объединением, содержат косвенные призывы к насилию.

Два активиста организации — гражданин Литвы Константин Горшков и гражданин России Сергей Болявин — недавно были внесены в так называемый "черный список" и высланы из Латвии.

Служба госбезопасности уже обратилась в Национальный совет по электронным СМИ с просьбой заблокировать веб-сайт ассоциации. 17 октября служба также направила письмо Генеральному прокурору с призывом прекратить деятельность общества.