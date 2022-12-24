Служба госбезопасности: Россия и Беларусь давно проводят провокации против Латвии

Россия и ее ближайший союзник Беларусь давно проводят различные провокации против членов НАТО, в том числе Латвии, и их жителей, признали в Службе государственной безопасности (СГБ).

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В марте этого года латвийская полиция опубликовала в СМИ информацию о розыске пропавших без вести Аллы Соколенко 1966 года рождения и Дианы Бахмут 1966 года рождения, которые не вернулись в Латвию 28 марта после поездки в Беларусь.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите на этой неделе подтвердила, что одна из пропавших весной в Беларуси женщин вернулась в Латвию, а другая задержана и находится в белорусской тюрьме. Консульство Латвии в Витебске оказывает ей индивидуальную консульскую помощь в пределах возможностей.

Белорусские СМИ распространили информацию о том, что Соколенко была задержана весной и "вербовала солдат, собирала данные и создавала компрометирующие ситуации, которые в дальнейшем служили поводом для вербовки".

Также демонстрировалось видео, на котором запечатлено задержание женщины и ее нахождение, по всей видимости, в кабинете белорусских силовых структур.

СГБ подтвердила, что службе известно об этой ситуации, но дальнейших комментариев предоставлено не было.

В то же время служба указывает, что Россия и ее ближайший союзник Беларусь давно проводят различные провокации против членов НАТО, в том числе Латвии, и их жителей.

Целью подобных провокаций является дискредитация стран-участниц НАТО и их жителей, а также принуждение иностранцев к противоправной деятельности в интересах России или Беларуси.

СГБ напоминает, что уже неоднократно предупреждала население Латвии о рисках, связанных с посещением России и Беларуси, и повторно призывает избегать поездок в эти страны.