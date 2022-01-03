Служба госбезопасности: в 2021 году основной угрозой для Латвии были российские спецслужбы
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В прошлом году основную угрозу для национальной безопасности Латвии представляли российские спецслужбы, а интерес китайских спецслужб к процессам в Латвии и важным для нашего народного хозяйства областям был ниже, чем в предыдущие годы, сообщили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD).

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Снижение интереса китайских спецслужб в основном связано с введенными в стране ограничениями в связи с пандемией Covid-19.

В свою очередь, белорусские спецслужбы продолжили сбор информации об отношении проживающей в Латвии белорусской общины к политическим и общественным процессам в Беларуси. Согласно информации в распоряжении VDD, белорусские силовые структуры сыграли свою роль в организации потока нелегальных мигрантов через границу Беларуси с Европейским союзом.

По оценке VDD, угроза со стороны российских спецслужб будет и в этом году будет оставаться на высоком уровне. Интерес китайских спецслужб к Латвии в обозримом будущем может снова вырасти, однако не ожидается, что он достигнет уровня активности российских спецслужб.

В свою очередь, белорусские спецслужбы продолжат свою работу для укрепления позиций Александра Лукашенко.

Более подробная информация об угрозах со стороны иностранных служб разведки будет предоставлена в публичном отчете VDD.

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