Служба госбезопасности: В таких условиях закон не мешает латышам-добровольцам воевать на стороне Украины

Принимая во внимание агрессию России в Украине, латвийский Уголовный закон не мешает латышам воевать на стороне Украины в качестве добровольцев в данных обстоятельствах, признали LETA в Службе государственной безопасности (СГБ). Ранее шла речь о том, что по действующему закону за это грозит уголовная ответственность.

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Вчера глава Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) Леонидс Калниньш и председатель Юридической комиссии Сейма Юрис Юрашс сообщили о необходимости изменить регламент, чтобы жителям не грозила бы уголовная ответственность за участие в военных действиях на стороне Украины.

По их словам, сегодня за активное участие в вооруженном конфликте за пределами территории Латвии Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с последующим пробационным надзором до трех лет. Сейм определил эту ответственность в 2015 году после того, как несколько жителей Латвии отправились воевать на стороне ДНР и ЛНР.

Однако, СГБ Латвии пояснила, что статья 77 Уголовного закона предусматривает уголовную ответственность за войну в случае проходящего за пределами Латвии вооруженного конфликта, который направлен против территориальной целостности или политической независимости государства. В частности, она грозила бы, если бы человек выехал в Украину для оказания целенаправленной поддержки России-агрессору против независимости и территориальной целостности Украины.

Председатель юридического комитета Сейма Юрис Юрашс (JKP) рассказал LETA, что комиссия в сотрудничестве с Минюстом и Минобороны анализирует нормативы, чтобы волонтеры могли помогать украинской армии, не опасаясь последствий.

Завтра в 9 утра он созвал внеочередное заседание Комиссии по правовым вопросам, где в случае необходимости будет принято незамедлительное решение о возможных изменениях в закон, которые позволят гражданам Латвии добровольно отправиться защищать независимость Украины и свободу всей Европы.

После принятия этой нормы Служба госбезопасности возбудила несколько уголовных дел в отношении тех латышей, которые пошли воевать на стороне России. Одни вернулись в Латвию и были приговорены к реальным срокам заключения, а другие все еще находятся в розыске.

24 февраля Россия начала атаку на Украину. Несмотря на разрушения, человеческие жертвы и приближение к Киеву, значительных побед российская армия не одержала.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Европы, имеющих боевой опыт, взяться за оружие и защитить Украину от нападения России, при этом критикуя Запад за слишком медленное предоставление помощи. Он также сообщил, что в Украине формируется интернациональный батальон территориальной обороны, в который войдут иностранцы, желающие присоединиться к операции сопротивления российским оккупантам и защите мировой безопасности.