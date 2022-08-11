Служба госбезопасности: во время сноса памятника в Пардаугаве не исключены провокации

По оценке Службы государственной безопасности (СГД), во время демонтажа памятника в Пардаугаве не исключены провокации, в том числе, попытки прокремлевски настроенных лиц приостановить или затянут снос объекта.

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СГБ постоянно следит за событиями, связанными с предстоящим демонтажем памятника. Для выявления рисков национальной безопасности СГБ оценивает события, связанные с планируемым демонтажем, как в Латвии, так и за ее пределами.

СГБ напоминает, что памятник в Пардаугаве и другие объекты, прославляющие Советскую армию, долгое время использовались Россией как важные инструменты в деятельности по влиянию, направленной против Латвии.

Упомянутые объекты послужили России для оправдания интерпретации событий Второй Мировой войны в соответствии со своими внешнеполитическими интересами, а также для объединения проживающих в Латвии соотечественников и их настроений в пользу России с целью усиления влияния государства-агрессора на Латвию, считает СГБ.

Прогнозируется, что в ходе демонтажа памятника, как и других мероприятий, не соответствующих интересам внешней политики Кремля, будет возрастать интенсивность и агрессивность мер информационного воздействия, направленных против Латвии, заявили в СГБ.

В этом случае их целью будет продолжение раскола латвийского общества, подрыв доверия к латвийскому государственному управлению, а также поощрение напряженности и чувства незащищенности в различных слоях латвийского общества.

СГБ совместно с Государственной полицией и другими службами готовит различные возможные сценарии развития событий при демонтаже памятника.