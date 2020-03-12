Служба неотложной помощи: мы не справочная, не звоните "просто спросить" про коронавирус

После введения режима чрезвычайной ситуации в Латвии жители начали массово звонить по телефону 113 и расспрашивать про коронавирус. Служба неотложной медицинской помощи настоятельно просит так не делать, потому что из-за этого не могут дозвониться те, кому в данный момент необходима срочная помощь.

"Призываем не использовать телефон 113 для получения справок о COVID-19, чтобы не создавать риск для других людей не получить помощь в ситуации, критичной для жизни", — говорится в распространенном медиками обращении.

Получить консультацию о коронавирусе можно в Центре контроля и профилактики заболеваний по телефону 67387661. Туда можно звонить с 8:30 утра.

Звонить по номеру 113 насчет COVID-19 можно только тем людям, которые плохо себя чувствуют после поездки в одну из стран, охваченных коронавирусом. Это Нидерланды, Великобритания, Швеция, Норвегия, Бельгия, Дания, США, Греция, Исландия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран, Китай. Звонить имеет смысл в дневное время, потому что анализы берут только днем.

В ситуации, когда симптомы серьезные (например, очень высокая температура, или человек задыхается), звонить по номеру 113 можно в любое время суток.

Как сообщалось, правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты, массовые мероприятия — ограничены.