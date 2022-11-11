Служба окружающей среды: латвийцы сдали в переработку 322 радиоактивных предмета

В ходе акции по передаче радиоактивных объектов жители сдали в Центр радиационной безопасности 322 радиоактивных предмета. Об этом агентству LETA сообщила менеджер по связям с общественностью Государственной службы охраны окружающей среды Айя Ялинска.

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В течение двух месяцев впервые в Латвии Государственная служба окружающей среды (VVD) призывала жителей бесплатно сдать в переработку исторические предметы, которые содержат в себя радиоактивные элементы.

Во время акции латвийцы передано в безопасное управление 322 исторических радиоактивных объекта — шесть часов, восемь компасов, семь измерительных приборов или их составных частей, 230 военно-исторических объектов, 68 детекторов дыма и пять других радиоактивных источников.

VVD также информировала жителей о том, какие исторические объекты могут быть радиоактивными и каковы возможные радиационные риски при контакте человека с этими объектами, рассказала Ялинска.

Среди принятых предметов наибольшая мощность дозы радиации была у прибора, размещенного на корпусе самолета для определения толщины слоя обледенения (противообледенительный детектор), и у другого исторического военного предмета — измерительной шкалы с покрытием из радиоактивной краски из радия Ra-226.

Радиоактивная мощность принятых предметов от 10 до 200 раз превышает уровень естественного фона радиации в Латвии. Для сравнения — при рентгенологическом исследовании одного зуба пациент может получить в 10 раз больше радиации, чем уровень естественного фона, а при рентгенологическом исследовании грудной клетки — в 1000 раз больше, а при одном компьютерно-томографическом исследовании грудной клетки — до 60 000 раз больше.

При осмотре принятых изделий в 75 % случаев на поверхности изделий были обнаружены альфа-радиоактивные пятна, связанные с повреждением покрытия изделия — судовых часов, исторических военных предметов и измерительных приборов. Такие предметы увеличивают опасность для организма человека, домашних животных и окружающей среды.

В VVD объясняют, что альфа-излучение блокируется даже листом бумаги, а также кожей человека — оно не может проникнуть в наружный слой кожи, если на коже нет повреждений, таких как открытые раны. При этом альфа-частицы можно вдыхать, а также они могут попадать в организм человека через пищу, вызывая внутреннее облучение.

VVD сообщает, что за плату радиоактивные объекты по-прежнему можно сдать в хранилище радиоактивных отходов Radons в Кекавском крае.

При подозрении на обнаружение радиоактивного предмета жителей просят обращаться в VVD по телефону 26338800 или электронной почте okc@vvd.gov.lv — Центр радиационной безопасности предоставит консультацию по идентификации предмета и мерам защиты.

Подробнее о том, как распознавать радиоактивные объекты, можно узнать на сайте акции. https://www.vvd.gov.lv/lv/radioaktivo-prieksmetu-nodosanas-kampana.