Smart-ID получил квалифицированный статус аутентификации в Латвии. Что это значит?

Разработчик Smart-ID компания SK ID Solutions в мае завершила многолетнюю процедуру получения квалифицированного статуса аутентификации в Латвии. Для пользователей это означает, что теперь с помощью приложения Smart-ID можно будет "заходить" на порталы государственного управления, например, на latvija.lv. Это будет бесплатно.

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C 1 февраля этого года в Латвии вступили в силу поправки к закону "Об электронной идентификации физических лиц", которые обязывают поставщиков э-услуг поддерживать в своих э-решениях национальные инструменты eID. Согласно нормативным актам в Латвии в настоящий момент доступны два национальных (обслуживаемые на национальном уровне) и поддерживаемых государством средств eID — eParaksts и eParaksts Mobile.

Теперь помимо соответствия регламенту Европейского союза eIDAS система Smart-ID получила локальный, предусмотренный нормативными актами Латвийской Республики квалифицированный статус аутентификации.

С целью обеспечить наличие актуальной информации и данных о пользователях, Smart-ID завершила процесс интеграции с регистром жителей Управления по делам гражданства и миграции. Таким образом у разработчиков имеется актуальная информация о пользователях, в том числе, например, были ли внесены изменения в личную информацию (например, произошла смена имени или фамилии).

Уже сейчас сотни латвийских предприятий используют для оказания э-услуг несколько решений аутентификации и электронного подписания документов. Глобальные поставщики э-услуг тоже предпочитают внедрять максимальное количество надежных и безопасных решений, чтобы обеспечивать непрерывность, доступность услуг и предлагать пользователям несколько альтернатив, что особенно важно во время кибератак, сообщала ранее компания SK ID Solutions.

В 2023 году у Smart-ID насчитывается более 3 миллионов активных пользователей по всему миру, более миллиона из которых находится в Латвии. В марте пользователи Smart-ID в странах Балтии совершили рекордные 85 миллионов транзакций с использованием данной платформы — максимальное количество с момента начала ее работы.

Компания SK ID Solutions представила международное решение Smart-ID в начале 2017 года в Таллинне. Латвийский филиал компании был открыт в 2019 году. Акционерами SK ID Solutions являются SEB banka, Swedbank и Telia Eesti.