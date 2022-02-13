"Сменить обстановку". Жители все чаще летают в другие страны лишь на несколько дней

Под влиянием пандемии существенно уменьшился сегмент корпоративных полетов, зато выросло число людей, которые берут короткий отпуск или летают в другие страны на выходные, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

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По его словам, люди уже два года живут в условиях пандемии и наблюдения показывают, что профиль полетов за это время изменился. Например, уменьшился корпоративный сегмент — то есть пассажиры, которые раньше часто летали из одного делового центра в другой, больше этого не делают. Этот сегмент существенно сократился из-за ограничений.

"Одновременно мы наблюдаем, что растет желание людей летать в другие страны кого-то навестить или они берут короткий отпуск, чтобы просто сменить обстановку. Поэтому в 2021 году у нас было больше пунктов назначения, чем в предыдущие годы, несмотря на то, что мы уменьшили интенсивность полетов на многих маршрутах, по которым раньше летали много раз в день", - рассказывает Гаусс, добавляя, что аналогичная тенденция сохранится и в этом году - airBaltic уменьшит частоту полетов, но предложит больше пунктов назначения.

В то же время глава авиакомпании отметил, что данная стратегия не является долгосрочным планом - просто таким образом компания входит в 2022 год и нужно по-прежнему подстраиваться под ситуацию в мире. "Нынешние прогнозы свидетельствуют о том, что эта волна Covid-19 закончится весной. Если предположить, что за ней не последует новая, то в летний сезон мы видим хорошие перспективы", - говорит Гаусс, указывая, что потом наступит осень, когда вновь могут появиться какие-то ограничения.

Гаусс также отметил, что многое зависит от того, как будет действовать правительство, какие ограничения будут в силе, насколько сложно будет пассажирам добраться из пункта А в пункт B на самолете. "Нужно приложить немало усилий, чтобы можно было проконтролировать на таком же высоком уровне пассажиров автобусов, поездов и частных машин", - отметил он.

По словам руководителя airBaltic, ситуацию осложняет то, что правила меняются каждую неделю, иногда даже чаще. При этом авиакомпания не может предугадать, в каком городе на следующий день будут введены новые ограничения, которые могут разрушить планы путешественников. "Можно сказать, что в Европе в этом плане хаос, что, естественно, оказывает существенное влияние на отрасль. Многие, кто хотел бы путешествовать, отказываются от своих планов из-за неясности правил, необходимости тестироваться и других мер", - поясняет Мартин Гаусс.