Смерть молодой учительницы не связывают с прививкой от Covid-19

Государственное агентство лекарств завершило оценку смерти 30-летней учительницы, скончавшейся спустя 40 дней после прививки от Covid-19, сообщает LSM. Специалистам не удалось найти убедительной связи между смертью и вакцинацией.

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Этот случай вызвал резонанс в социальных сетях, когда сообщение о смерти молодой учительницы, матери троих детей, опубликовала ее сестра. Официальная причина смерти женщины — тромбоз легких.

Расследование смерти длилось более месяца, и 30 августа Государственное агентство лекарств сообщило, что не была констатирована связь с прививкой. Вероятнее, женщина умерла из-за другого медикамента, который употребляла.

"Нет обоснованных доказательств, что это связано с вакцинацией, но констатировано, что пациентка употребляла один другой медикамент, у которого хорошо известный побочный эффект — тромбоэмболия вен и эмболия легких. Все симптомы и развитие свидетельствуют о том, что реакция может быть связана с употреблением этого медикамента", — указала старший эксперт агентства Зане Нейкена.

В агентстве отметили, что несмотря на то, что часто публично звучит, что умерший был совершенно здоров, при углубленной оценке выясняется, что это не так. Таким образом, в Латвии нет ни одного случая смерти, где есть доказанная связь с вакцинами от Covid-19.