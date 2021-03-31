Смертность Латвии выросла на 34% по сравнению с прошлым годом

Количество умерших за первые 10 недель года выросло на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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За первые 10 недель года, с 4 января по 14 марта, в Латвии умели 7204 человека. В прошлом году за этот период умерли 5392 человека.

Больше всего умерших было в первую неделю, с 4 по 10 января — 836, а меньше всего — в девятую неделю, с 1 по 7 марта — 594. За десятую неделю скончались 603 жителей, что на 21,6% больше, чем за десятую неделю 2020 года, когда умерли 496 человек.

У 1087 человек, скончавшихся за первые 10 недель года, был диагностирован коронавирус — это 15,1% от общего числа умерших. В первую неделю года удельный вес таких пациентов был 20,2%, во вторую 15,8%, в третью 16,9%, в четвертую 10,8%, в пятую 19,1%, в шестую 16,1%, в седьмую 13,4%, в восьмую 11,5%, в девятую 13% и в десятую 11,9%.