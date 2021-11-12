Смертность от Covid-19 в Латвии в восемь раз выше, чем в среднем в Европе

В конце прошлой недели уровень смертности с диагностированным Covid-19 в Латвии был в восемь раз выше, чем в среднем в странах Евросоюза (ЕС) и Европейской Экономической зоны (EEZ), свидетельствуют обобщенные данные Европейского центра контроля и профилактики заболеваемости (ECDC).

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Латвия уже не на первом месте по смертности от Covid-19, однако это произошло не потому, что ситуация здесь улучшилась — дело в том, что она ухудшилась в Румынии и Болгарии.

За прошедшие две недели (с 25 октября по 7 ноября) уровень смертности в Латвии от диагностированного Covid-19 достиг 274,7 случаев на миллион жителей. За неделю Румыния и Болгария обошли Латвию с 311,2 и 283,7 смертями на миллион человек за две недели соответственно.

Одна из причин роста смертности — своевременное не замедление гигантской волны заболеваемости, объяснил в своем Twitter латвийский инфектолог Уга Думпис.

"Такая ситуация ранее уже наблюдалась в Италии, Испании, Швеции, Бельгии, Великобритании и многих других странах. Система здравоохранения просто не справляется с потоком пациентов", — сказал инфектолог.

Общий уровень смертности от диагностированного Covid-19 в Европе за последние две недели — 35, 5 случаев на миллион жителей.