Смертность от коронавируса в Латвии на треть больше, чем в среднем в Европе
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Число летальных исходов на миллион жителей в течение 14 дней в Латвии сейчас на 32% выше, чем средний показатель по Европе, сообщает LETA.

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В Латвии этот показатель составляет 136,4 случая, а средний показатель по Европе — 103,1.

По данным на среду, число зарегистрированных случаев Covid-19 в Латвии достигло 68 658, скончалось 1250 пациентов — то есть 1,82% от всех заболевших. В Эстонии на 46 344 выявленных случая приходится 433 смерти, то есть 0,93% от всех инфицированных. В Литве на 184 948 случаев заболевания приходится 2885 смертей, то есть умирает 1,56% заболевших.

Кумулятивная смертность, выраженная в количестве летальных исходов на миллион жителей в течение 14 дней — теоретический показатель, который помогает сравнить уровень смертности на территориях с разным числом жителей.

Как сообщалось, коронавирус "обогнал" ДТП, травмы и самоубийства и стал третьей самой распространенной причиной смерти в Латвии. В первые две недели этого года (с 4 по 17 января) в Латвии умерло на 42,8% больше человек, чем в аналогичный период прошлого года: то есть 1651 человек в 2021 году по сравнению с 1156 в 2020.

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