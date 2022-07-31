Смертность в 2021: латвийцы чаще умирают от Covid-19 и болезней кровеносной системы
Foto: Edijs Pālens/LETA

В 2021 году в Латвии умерли 34212 человек, по сравнению с 28592 смертями годом ранее. Главным образом смертность выросла за счет летальных случаев Covid-19, но латвийцы также стали чаще умирать от болезней кровеносной и пищеварительной системы. Число смертей от опухолей, наоборот, сократилось, свидетельствуют данные статистического центра SKPC.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На графике смертности SKPC можно проследить, как менялись причины смерти латвийцв с 2008 по 2022 год.

Более подробная информация доступна в базе данных статистики здоровья.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений