Смертность в 2021: латвийцы чаще умирают от Covid-19 и болезней кровеносной системы

В 2021 году в Латвии умерли 34212 человек, по сравнению с 28592 смертями годом ранее. Главным образом смертность выросла за счет летальных случаев Covid-19, но латвийцы также стали чаще умирать от болезней кровеносной и пищеварительной системы. Число смертей от опухолей, наоборот, сократилось, свидетельствуют данные статистического центра SKPC.

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На графике смертности SKPC можно проследить, как менялись причины смерти латвийцв с 2008 по 2022 год.

Latvijas iedzīvotāju mirstība pēdējo gadu laikā dalījumā pēc nāves cēloņiem

(@SPKCentrs dati, sīkāk: https://t.co/vMBUlcBGMs ) pic.twitter.com/QIZwECSuwM — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) July 28, 2022

Более подробная информация доступна в базе данных статистики здоровья.