Смертность в декабре в Латвии была на 27% выше, чем год назад
Foto: F64

Количество умерших в декабре 2020 года на 26,9% больше, чем в декабре 2019 года, сообщает Центральное статистическое управление.

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В декабре 2020 года зарегистрировано 3178 умерших, а в декабре 2019 года — 2505 умерших. При этом следует учитывать, что регистрация умершего делается в течение шести дней, а в выходные и праздничные дни не происходит. Центральное статистическое управление предполагает, что, когда будут обобщены данные по фактическим датам смерти в декабре, количество умерших в декабре может быть еще больше.

У ЦСУ нет данных о причинах смерти этих людей, однако, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в декабре умерло 434 человека с подтвержденным Covid-19 ЦСУ и ЦПКЗ могут использовать разные методики подсчета умерших.

В последние месяцы 2020 года количество умерших выросло: в октябре их было на 6,4% больше, чем в сентябре, в ноябре на 9% больше, чем в октябре, а в декабре на 26,1% больше, чем в ноябре (стоит, однако, учитывать, что в холодные месяцы каждый год умирает больше людей, чем в теплые).

По предварительным данным, число умерших в Латвии в 2020 году на 937 человек или 3,4% больше, чем в 2019 году.

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