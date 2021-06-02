Смертность в Латвии в первые 19 недель года выросла на 24%

Количество умерших в первые 19 недель 2021 года на 24% больше, чем в первые 19 недель 2020 года, следует из данных Центрального статистического управления.

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С 4 января по 16 мая 2021 года в Латвии умерло 12 590 человек. В аналогичный период прошлого года умерло 10 157 человек, 2019 — 10 933 человека, 2018 — 11 613 человек.

Больше всего человек умерло в первую неделю году — 836 человек, меньше всего — в 14-ю, то есть с 5 апреля по 11 апреля — 537 человек. За 19-ю неделю умерло 647 человек, что на 42,8% больше, чем за 19-ю неделю прошлого года.

Из умерших за 19 недель у 1586 человек был диагностирован Covid-19 — это 12,6% от общего количества умерших. В первую неделю года удельный вес умерших от коронавируса составлял 20,2%, в девятнадцатую — 8,3%.

Среди возрастной группы от 60 до 64 лет в 2021 году умерло 909 человек (на 26,1% больше, чем год назад), в группе от 65 до 69 лет — 1133 человек (на 22,1% больше, чем в прошлом году), в группе от 70 до 74 лет — 1319 человек (на 32% больше, чем в прошлом году), в группе от 75 до 79 лет — 1685 человек (на 21,4% больше), в группе от 80 до 84 лет — 2244 человека (на 31,5% больше), в группе от 85 до 89 лет — 1918 человек (на 22,6% больше), в группе старше 90 лет — 1617 человек (на 14% больше).