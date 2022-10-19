Смертность вдвое превысила рождаемость: численность населения Латвии сократилась на 17 200 человек

В прошлом году смертность вдвое превысила рождаемость, и население Латвии сократилось на 17 200 человек, а в результате длительной миграции — всего на 286 человек, что является самым низким показателем с момента восстановления независимости, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) за 2022 год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Естественный прирост населения в Латвии с 1991 года все время был отрицательным.

Данные ЦСУ показывают, что число постоянных жителей Латвии сокращается с 1990 года и к началу этого года уменьшилось на 792 тысячи человек, или на 30%, в том числе в результате миграции — на 469 тысяч.

Самое большое уменьшение количества жителей было с 1992 по 1994 год, когда оно уменьшилось на 142 000 жителей из-за того, что из Латвии ушли советские войска, а вместе с ними и гражданские жители. Следующее большое сокращение численности населения произошло во время финансово-экономического кризиса, с 2008 по 2010 год — на 117 000 жителей.

В последние годы численность населения сокращается в основном за счет отрицательного естественного прироста, т. е. превышения смертности над рождаемостью.

Всего на начало этого года в Латвии проживало 1 875 757 жителей. Темп убыли населения в 2021 году составил 0,92%, что медленнее по сравнению с предыдущими годами. Например, в 2010 году он составлял 2,16% — тогда численность населения значительно сократилась в результате миграции.

С 2011 года доля детей и подростков в общей численности населения несколько увеличилась — на 5 400 человек, при этом количество жителей в возрасте от 15 до 64 лет уменьшилось на 214 800 человек, а в возрасте 65 лет и старше увеличилось более чем на 10 500 человек.

Средний возраст населения Латвии на начало 2022 года составлял 42,9 года — 39,6 лет у мужчин и 45,7 лет у женщин, тогда как на начало 2011 года он составлял в среднем 41,1 года — 37,9 лет у женщин и 43 года у мужчин. В Рижском регионе население моложе — 40,7 года, а в Латгале — старше, там средний возраст составляет 45,1 года.

ЦСУ констатирует, что количество детей в возрасте до 14 лет увеличилось в прошлом году только в Рижском регионе.

Всего на начало текущего года на 1000 жителей трудоспособного возраста приходилось 360 жителей старше 64 лет и 259 детей до 14 лет.

По регионам и городам доля населения трудоспособного возраста (15-63 года) существенно не различается, а доля населения до трудоспособного возраста (0-14 лет) и старше трудоспособного возраста (64 года и старше) разная. Так, на начало 2022 года в Латгале проживало больше всего людей трудоспособного возраста, или 24,4% всех жителей этого региона, а в окрестностях Риги проживает самое большое количество людей до трудоспособного возраста — 18,8%.