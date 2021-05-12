Смертность за первые 16 недель года в Латвии выросла на 24,1%

Смертность за первые 16 недель 2021 года в Латвии увеличилась на 24,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В период с 4 января по 25 апреля в стране зарегистрировано 10 728 смертей, тогда как за первые 16 недель 2020 года — 8644. За первые 16 недель 2019 года в Латвии умерло 9369 жителей, а в соответствующий период 2018 года — 10 040.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые 16 недель этого года у 1422 умерших был диагностирован "Covid-19". Таким образом, доля смертей с диагнозом "Covid-19" за первые 16 недель года составила 13,3%. В первую неделю года она составляла 20,2%, во вторую — 15,8%, в третью — 16,9%, в четвертую — 10,8%, в пятую — 19,1%, в шестую — 16,1%, в седьмую — 13,4%, в восьмую — 11,5%, в девятую — 13%, в десятую — 11,9%, в 11-ю неделю — 9,5%, в 12-ю неделю — 9%, в 13-ю неделю — 8,9%, в 14-ю неделю -10,1%, в 15-ю неделю — 11,4%, в 16-ю неделю — 8,2%.

В этот период умерли 5707 женщин, что на 22,3% больше, чем за тот же период прошлого года, и 5021 мужчина, что на 26,3% больше.

86,1% или 9232 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года умерло 7430 человек этого возраста (86%).

Наибольшее количество смертей за первые 16 недель этого года зарегистрировано в Рижском регионе — 3235 (+22%) и Латгале — 1925 (+34,4%).