СМИ: квоты на CO2 для щепы могут привести к повышению тарифов на тепло

Тем самоуправлениям, которые используют древесную щепу, возможно, придется поднять и без того высокие тарифы на тепло. В ЕС предполагают, что со следующего года дома с крупными котлами при сжигании биомассы, не отвечающей различным критериям, должны будут покупать квоты на выбросы CO2, сообщает программа de facto в эфире LTV.

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Для компаний, отвечающих за централизованное теплоснабжение, этот шаг ЕС может означать дополнительные расходы, измчисляемые миллионами евро, которые в итоге лягут на на плечи жителей в виде повышения тарифов. Чтобы избежать этого, компании должны доказать, что древесная щепа поступает из устойчивых источников. Однако пока мало известно о том, как это сделать. Ответственные министерства обвиняют друг друга в возникновении такой ситуации.

Квоты на выбросы должны быть куплены для "неустойчивой щепы"

В ближайшие годы Латвия планирует все больше использовать древесную щепу для отопления, чтобы снизить тарифы на тепло и зависимость от российского газа. Древесная щепа относится к возобновляемым источникам энергии, поэтому в ЕС созданы благоприятные условия для ее использования.

До сих пор регулирование фактически предполагало, что сжигание древесной щепы не приводит к выбросам CO2. Однако с 1 января 2023 года принцип "нулевых выбросов" будет применяться только к той биомассе, которая была собрана устойчивым образом, т.е. не должно страдать биоразнообразие.

По словам чиновников, полученная в Латвии древесная щепа в основном будет соответствовать нормам. Проблема состоит в том, чтобы доказать, что это так. Если теплоснабжающие компании не смогут этого сделать, то им придется покупать квоты на выбросы CO2 для использования древесной щепы.

"Я полагаю, что при сегодняшних ценах тарифы на тепло могут вырасти на 20-30 евро за мегаватт-час. Конечно, потому что из-за этих затрат вырастет цена на щепу", — сказал Валдис Витолиньш, руководитель ассоциации Latvijas Siltumuzņēmums и глава компании Jūrmalas siltums.

"Для нашей компании и жителей Елгавы этот открытый вопрос может стоить восемь миллионов евро в год. Риск высок. Конечно, нас не устраивает, что министерство вовремя не сообщило о последствиях", — заявило председатель правления компании Gren Latvija Андрис Ванагс.

Квоты на выбросы CO2 будут применяться к котельным на древесной щепе мощностью более 20 МВт. Поэтому нововведение ЕС затронет только большие города.

Министерства не разъясняют, как сертифицировать устойчивость биомассы

Хотя директива о новых правилах для древесной щепы в ЕС была принята еще в 2018 году, правительство Латвии только на этой неделе утвердило нормативы, разработанные Минэкономики для сертификации древесной щепы. На данный момент регламент позволяет использовать для сертификации 14 схем, но ни одна из которых широко не используется в Латвии. Другой вариант — использовать для аутентификации национальную схему, которой в Латвии тоже нет.

Перед совещанием министерство включило в регламент и третий вариант — коммерсант может создать свою собственную схему. Однако для этого нужны новые постановления Кабмина.

"Я надеюсь на привлечение министерства сельского хозяйства, чтобы мы могли реализовать это очень быстро и оперативно. Чтобы местные производители биомассы, не имеющие связей по поставкам сырья с другими странами, могли бы работать быстро и без лишней бюрократии", — заявила министр экономики Илзе Индриксоне.

Министр отрицает задержку с регламентом, говоря, что долго шел процесс согласования с заинтересованными сторонами, поэтому применение выбросов CO2 к древесной щепе не должно никого удивлять. Она отметила, что за квоты отвечает Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

По ее мнению, компании тоже не поняли регулирование: "Мы сообщили, но они, возможно, не поняли. Есть информация о том, что VARAM только 30 ноября пригласило на встречу участников области своей ответственности, что, на мой взгляд, слишком поздно".

Но министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс на заседании правительства подчеркнул, что энергетика находится под контролем Минэкономики.

"Еврокомиссия сообщила в документах, что в основном биомасса, используемая в Латвии, из экологически чистых источников, и с ней все в порядке. Вам просто нужно привести документы в порядок. Мы ждем, что Минэкономики, как отвечающее за энергетику, продвинется в этом направлении", — заявил Плешс.

В качестве временного решения Минэкономики призывает к бесплатным квотам на выбросы CO2, которые могут быть выданы теплоснабжающим компаниям за сжигание древесной щепы.

В VARAM к этому варианту относятся скептически, подчеркивая, что надо как можно скорее создать собственную систему сертификации биомассы — тогда не придется покупать квоты.

Заместитель госсекретаря VARAM Дагнис Дубровскис отметил: "Этот объем квот, который мы можем выделить как свободные квоты, уменьшается с каждым годом. Поэтому наше предложение касается создания в кратчайшие сроки латвийской национальной системы".

Прогнозируется рост цен на щепу

Опрошенные теплоснабжающие организации сомневаются в том, что какие-либо из постановлений Кабмина о вариантах сертификации могут быть реализованы к концу этого года. Вселяет надежду то, что несколько крупных поставщиков щепы уже имеют сертификаты устойчивого лесопользования.

Наиболее популярным в Латвии является сертификат PEFC, который выдается примерно половине латвийских лесов. Однако неизвестно, признает ли Европейская комиссия систему PEFC действительной.

Руководители котельных отмечают, что даже если можно будет избежать покупки квот на выбросы CO2, то в будущем сертификаты необходимо будет ввести при закупке древесной щепы. В результате цена на щепу может вырасти и ее не смогут приобретать у мелких торговцев, которым станет слишком сложно оформить справку.

"Если сертификаты будут только у самых крупных поставщиков, а мелким их так просто не получить, то их щепа окажется неактуальной. Это тоже нехорошо", — сказал член правления SIA Liepājas enerģija Янис Берзиньш.

Руководитель Gren Latvija Андрис Ванагс заявил, что от мелких торговцев щепой, скорее всего, в дальнейшем придется отказаться.

"Например, остатки деревообработки от своих мелких столярных будут поступать прямо к нам без посредников. Таким образом, мы могли бы оптимизировать их цену. Некоторые крупные компании при введении сертификации смогут все больше доминировать на рынке", - полагает он.

Положение о квотах на выбросы CO2 для древесной щепы вступит в силу менее чем через два месяца. У латвийских компаний будет больше года, чтобы купить необходимые надбавки. Поэтому трудно спрогнозировать, когда именно новый порядок повлияет на тарифы на тепло, сообщает передача.