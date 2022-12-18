СМИ: Латвия пожертвовала другим странам вакцин против Covid-19 на 22 млн евро

Латвия передала другим странам примерно 2,6 миллиона доз вакцин против Covid-19 общей стоимостью 22 млн евро, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.

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Крупнейшие поставки из Латвии в другие страны до середины декабря происходили через глобальный механизм ООН по закупке и распределению вакцин Covax - всего было передано 1,1 млн доз, что всего на 100 000 больше, чем было отправлено в марте этого года.

Самая крупная прямая отправка вакцин против коронавируса была сделана из Латвии в Никарагуа — 849 420 доз. В Египет отправлено 115 000 доз, в Грузию — 83 070, в Бенин — 80 000, в Косово — 79 560, в Тунис — 64 200, в Кению — 55 200, в Черногорию — 49 980, в Молдову, Албанию и Вьетнам — по 30 000 доз. Еще 5000 доз Латвия отправила в Оксфордский университет (Великобритания).

Соглашения, заключенные Еврокомиссией с производителями вакцин, предусматривают, что каждая страна ЕС должна приобрести предварительно заказанное количество вакцин, несмотря на то, что с увеличением охвата вакцинацией и постепенным снижением пандемии необходимость закупать полную партию вакцин отпадает.

Соглашения не предусматривают возможности отказа от получения заказанных ранее доз вакцин без финансовых последствий для стран ЕС. В случае отказа страна все равно должна будет оплатить все заказанные дозы.

Передача вакцин также осуществляется посредством индивидуальных поправок к контракту и условий производителя, с которыми должны согласиться государства-члены ЕС.

В настоящее время во многих странах Евросоюза сложилась ситуация, что некоторые вакцины нельзя использовать в национальных кампаниях по вакцинации до истечения их срока годности.

По данным Европейского центра профилактики заболеваний, Латвия не отличается особенно большим количеством поставленных вакцин по сравнению с другими странами ЕС. Пропорционально количеству населения больше всего вакцин получила Австрия, а меньше всего - Румыния. Объем вакцин в Латвию (относительно числа жителей) схож с Грецией, Польшей, Италией, Германией.

При этом бустерная вакцинация в Латвии идет очень медленно по сравнению с другими странами. Поэтому и образовался существенный избыток вакцин, сообщает de facto.

По данным Минздрава, общая стоимость приобретенных Латвией вакцин до осени 2022-го составила 92,7 млн ​​евро, израсходовано около половины доставленных доз. Однако контракт вынуждает Латвию выкупить зарезервированные ранее вакцины еще на 75 миллионов евро.

В заключенном с компанией Pfizer трехлетнем контракте, который действует и в течение 2023 года, договоренностей об его изменениях пока не достигнуто. Если условия изменить не удастся, то в следующем году в Латвию будет доставлено почти два миллиона вакцин — по одной на каждого жителя - это в четыре раза больше, чем было бы необходимо, если бы ситуация с заболеваемостью в стране была схожей с нынешней (официально фиксируется несколько сотен заболевших Covid-19 в сутки).