СМИ: Левитс готов быть президентом второй срок. В кулуарах говорят и о других кандидатах

Действующий президент Латвии Эгилс Левитс готов остаться на своем посту на второй срок, но на данный момент у него нет всех голосов коалиции в Сейме. Также могут принять участие в президентских выборах Улдис Пиленс, Валдис Домбровскис и Байба Браже, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

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Чтобы Левитс летом этого года успешно переизбрался на второй президентский срок, ему надо заручиться заручиться поддержкой оппозиции. Либо коалиция должна согласовать выдвижение другого кандидата в президенты. В кулуарах Сейма уже звучат несколько имен, кто может баллотироваться на пост президента.

С начала года деятельность Левитса стала более заметной, а общение президента со СМИ стало более частым. Приглашение фракций Сейма в Рижский дворец после перерыва в зимней сессии ряд парламентариев также связали с предвыборной кампанией первого лица государства и поиском поддержки. На этой неделе Левитс заявил на телеканале TV3, что готов остаться на своем посту на второй срок.

"Это было очень тяжелое время, время ковида, кризиса в Украине. Сейчас экономический спад, один кризис еще не закончился, а уже начался другой. Учитывая эти обстоятельства, я был бы вполне доволен своими действиями. Конечно, если бы я делал это снова, то больше внимания уделял бы общению, но в принципе меня вполне устраивает то, как это оценивают другие", — сказал Левитс.

"Со мной неофициально разговаривали несколько политиков, но на данный момент ничего серьезного. Дебаты по этому поводу (выдвижению кандидатуры на пост президента) в партиях только начинаются", — добавил глава государства.

Депутаты парламента должны выдвинуть кандидатов на пост президента с 9 по 13 мая. И хотя до этого времени осталось меньше двух месяцев, Сейм не скрывает, что на данный момент никто не может обещать голосов хотя бы 51 депутата, необходимых для переизбрания Левитса.

Национальное объединение, кандидатом которого Левитс был на двух предыдущих выборах, убедительнее всего говорит о своей новой поддержке нынешнего владельца Рижского замка. Окончательное слово будет за советом партии в конце марта после беседы с первым лицом страны. Не маловажным является вопрос о шансах Левитса быть переизбранным и о возможных альтернативах.

Самая многочисленная фракция Сейма — "Новое Единство" — не планирует выдвигать своего кандидата, так как не хочет нарушать баланс партий на самых высоких государственных постах. По кандидатуре Эгилса Левитса в "Новом Единстве" еще решение не принято.

"Большой плюс для него Левитса) — государственная безопасность. Если где-то есть "коты в мешке" и мы не знаем, как они отреагирует в случае войны, то к действующему президенту — полное доверие. Он решительный сторонник НАТО, его опыт и вклад во внешнюю безопасность значителен. Это один из тех вопросов, которые могут быть в его пользу, чтобы поддержать его кандидатуру. Если Национальное объединение решит выдвинуть его, то это будет серьезный кандидат, которого мы обязательно обсудим", — сказал Айнарс Латковскис, председатель фракции Сейма "Новое единство".

"Прогрессивные" назвали пять критериев, по которым будут оценивать любого кандидата в президенты: это репутация, возможность заручиться более широкой народной поддержкой, понимание законности (как в контексте борьбы с коррупцией, так и в отношении равенства всех семей), понимание вопросов развития устойчивой экономики и стабильности внешнеполитического курса.

"В любом случае, если мы придем к ситуации, когда нам нужно оценить, должны ли мы голосовать за г-на Левитса, (скажем, если у нас нет своего кандидата), то мы, конечно, пригласим Левитса на беседу и обязательно зададим ему вопросы", — сказал Каспарс Брикшенс, председатель фракции Сейма "Прогрессивные".

Даже если Национальное объединение и "Новое Единство" решат поддержать Левитса на президентских выборах, в настоящее время у него нет необходимого 51 голоса. Третий партнер по коалиции — "Объединенный список" выдвинет своего кандидата, и это будет не Левитс.

Эдгарс Таварс, председатель фракции "Объединенный список", не стал комментировать, будет ли Пиленс готов стать президентом, а также не рассказал о внутрипартийной дискуссии по этому вопросу.

Разные мнения коалиции, скорее всего, приведут к кандидату, которого мог бы поддержать и один из депутатов от оппозиции, полагает лидер фракции "Союз зеленых и крестьян" Виктор Валайнис. Крупнейшая оппозиционная сила, представленная в Сейме, пока не спешит назвать своего кандидата.

Предприниматель Улдис Пиленс, по инициативе которого три опытные политические силы — "Латвийская зеленая партия", "Латвийское объединение регионов" и "Лиепайская партия" перед выборами создали "Объединенный список" - после одобрения правительства Кришьяниса Кариньша в декабре прошлого года нигде не появляется на публике.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Как пишет "Latvijas avīze", ранее Пиленсу не разрешали участвовать в заседаниях коалиции, а Кабмин отказали предпренимателю в доступе в здание правительства, где Пиленс планировал участвовать в переговорах по бюджету.

Пиленс до сих пор отклонял свою кандидатуру на пост президента, говоря, что это не та должность, которую он хотел бы. Но поддерживает то, что "Объединенный список" имеет своего кандидата.

В кулуарах Сейма имя многолетнего дипломата Байбы Браже упоминается в качестве одного из достойных кандидатов на пост президента. Сейчас она занимает стратегически важную должность — заместителя генерального секретаря НАТО. По словам Браже, сейчас в Латвии - прекрасный президент, и его зовут Эгилс Левитс. Она выразила надежду, что у Левитса будут голоса в парламенте, чтобы он продолжил свою работу на посту президента.

Foto: DELFI

Программа Nekā Personīga полагает, что кандидатура Браже вполне может появиться в одном из туров выборов, если коалиция не наберет достаточного количества голосов за своего представителя.

В качестве последнего кандидата на пост президента может фигурировать политик из "Нового Единства", бывший премьер-министр и министр финансов Валдис Домбровскис. Так думают оппозиционные силы в лице "зеленых и крестьян".

Домбровскис в настоящее время является исполнительным вице-президентом и торговым комиссаром Еврокомиссии. В декабре 2024 года заканчивается его второй срок на посту комиссара.

Foto: F64

Противоречия между политическими силами позволяют относительно уверенно прогнозировать, что предстоящие президентские выборы пройдут в несколько туров.