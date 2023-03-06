СМИ: лишь половина взрослых латвийцев привита от дифтерии

Только половина взрослого населения Латвии привита от дифтерии. Государство полностью оплачивает вакцинацию, но отклик критически низкий, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Эксперты предполагают, что низкий охват связан с тем, что дифтерия как инфекционное заболевание не воспринимается населением как актуальная проблема, но это не так, и об этом свидетельствует случай заболевания дифтерией у молодого человека, который не был ревакцинирован.

В период с 2009 по 2019 год в Латвии было зарегистрировано 119 случаев дифтерии, и девять закончились смертью людей. За последние три года, до этой зимы, не было выявлено ни одного случая дифтерии.

Несмотря на то, что за последние годы это первый случай, ему уделяется много внимания, потому что дифтерия — опасное заболевание, которое может вызвать тяжелые осложнения, такие как пневмония, поражения нервной системы и даже смерть.

Бактерии, вызывающие дифтерию, вырабатывают мощный токсин, который, распространяясь по организму, вызывает повреждения сердечной мышцы и других органов.