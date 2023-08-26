СМИ: на организованную Шлесерсом акцию протеста пришло около 500 человек
Foto: LETA

В субботу, 26 августа, в 15 часов у памятника Свободы состоялась акция протеста, организованная лидером партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнаром Шлесерсом. В мероприятии приняли участие около 500 человек, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее лидер ЛПМ распространил в социальных сетях и на радио призыв прийти в субботу к памятнику, чтобы выразить протест против правительства "Единства" и его политики, которые привели ко многим проблемам в Латвии.

Мероприятие началось с песни "Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet". Акцию протеста посетили лидеры партии Айнарс Шлесерс, Ринголдс Балодис, Рамона Петравича, Вилис Криштопанс и другие.

В выступлении Шлесерса прозвучала резкая критика в адрес находящихся у власти политиков и общественных медиа. Например, Шлесерс подверг критике решение правительства обязать пожилых граждан России сдавать экзамен на знание государственного языка. Он также раскритиковал плохую демографическую ситуацию в стране и самонадеянность политиков, не решивших эту проблему.

Шлесерс также выступил против планов о принятии Стамбульской конвенции.

Лидер партии указал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевич доверил формирование нового правительства представителю "Нового Единства" Эвике Силини, хотя и у других партий есть свои кандидаты на пост премьер-министра. Шлесерс считает, что он сам является хорошим кандидатов на пост главы правительства.

В частности, он указал, что сейчас создается правительство государственных служащих, а на самом деле их количество должно быть сокращен.

Помимо того, Шлесерс напомнил, как много сделал для привлечения инвестиций, а в политике никогда не держался за кресло.

Шлесерс призвал Силиню подготовить план действий по решению проблем и реализовать его, в противном случае с 1 ноября начнется активный сбор подписей для роспускa Сейма.

Напомним, что в заявке на проведение акции отмечается, что ее участники намерены протестовать против "неразумных действий правительства, необоснованных цен на энергоресурсы и игнорирования властями прав граждан определять политику государства".

Ожидалось, что в мероприятии примут участие 1000 человек.

СМИ: на организованную Шлесерсом акцию протеста пришло около 500 человек
Foto: LETA
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (4) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu