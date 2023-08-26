СМИ: на организованную Шлесерсом акцию протеста пришло около 500 человек

В субботу, 26 августа, в 15 часов у памятника Свободы состоялась акция протеста, организованная лидером партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнаром Шлесерсом. В мероприятии приняли участие около 500 человек, сообщает агентство LETA.

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Ранее лидер ЛПМ распространил в социальных сетях и на радио призыв прийти в субботу к памятнику, чтобы выразить протест против правительства "Единства" и его политики, которые привели ко многим проблемам в Латвии.

Мероприятие началось с песни "Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet". Акцию протеста посетили лидеры партии Айнарс Шлесерс, Ринголдс Балодис, Рамона Петравича, Вилис Криштопанс и другие.

В выступлении Шлесерса прозвучала резкая критика в адрес находящихся у власти политиков и общественных медиа. Например, Шлесерс подверг критике решение правительства обязать пожилых граждан России сдавать экзамен на знание государственного языка. Он также раскритиковал плохую демографическую ситуацию в стране и самонадеянность политиков, не решивших эту проблему.

Шлесерс также выступил против планов о принятии Стамбульской конвенции.

Лидер партии указал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевич доверил формирование нового правительства представителю "Нового Единства" Эвике Силини, хотя и у других партий есть свои кандидаты на пост премьер-министра. Шлесерс считает, что он сам является хорошим кандидатов на пост главы правительства.

В частности, он указал, что сейчас создается правительство государственных служащих, а на самом деле их количество должно быть сокращен.

Помимо того, Шлесерс напомнил, как много сделал для привлечения инвестиций, а в политике никогда не держался за кресло.

Шлесерс призвал Силиню подготовить план действий по решению проблем и реализовать его, в противном случае с 1 ноября начнется активный сбор подписей для роспускa Сейма.

Напомним, что в заявке на проведение акции отмечается, что ее участники намерены протестовать против "неразумных действий правительства, необоснованных цен на энергоресурсы и игнорирования властями прав граждан определять политику государства".

Ожидалось, что в мероприятии примут участие 1000 человек.