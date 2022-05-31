СМИ: освобождение школьников от экзаменов — дело медиков
Foto: LETA

По состоянию здоровья от сдачи государственных экзаменов ежегодно освобождается некоторая часть старшеклассников. Вчера министр образования и науки Анита Муйжниеце публично заявила, что в этом году в Латвии ситуация с освобождениями — вопиющая, а в Даугавпилсе вообще есть школа, в которой экзамены не сдают 90% выпускников. Министр также пообещала, что в ближайшее время пройдут проверки случаев, когда особенно много освобожденных школьников.

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Опрошенные изданием Diena эксперты в области образования отмечают, что на освобождения, конечно, повлияла пандемия Covid-19, однако и без нее в средних школах учились и учатся молодые люди с трудностями в обучении и с особыми потребностями — поэтому нет оснований подвергать сомнению заключения медиков.

В этом году централизованные экзамены в средней школе сдают более 14 тысяч учеников 12-х классов, при этом данные Государственного центра содержания образования (ГЦСО) показывают, что 1324 ученика не сдавали обязательные экзамены по математике, 1179 — по латышскому и 1154 — по английскому языку. Высок процент освобожденных учеников в нескольких школах Даугавпилса и Риги.

Руководители школ не могут ставить под сомнение диагнозы врачей и в соответствии с постановлением Кабинета министров № 112 освобождают учащихся от государственной проверочной работы, отметила начальница отдела содержания образования Даугавпилсского управления образования Инара Спринджука.

По мнению директора Рижской 1-й средней школы дистанционного обучения Гиты Вавере, особых изменений нет, поскольку примерно 10 процентов учеников не сдавали экзамены и в другие годы.
"Я не могу сказать, что это как-то связано с пандемией Covid-19. Дистанционное обучение чаще всего выбирают молодые люди, у которых имеются проблемы со здоровьем, такие как аутизм, различные фобии, трудности в общении и т. д.", — рассказала Вавере.

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