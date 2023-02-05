СМИ: российский олигарх Авен встречался в Латвии с главой Огрского края

Глава Огрской краевой думы Эгилс Хелманис, являющийся одним из самых видных политиков партии "Национальное объединение" в правительственной коалиции, в декабре прошлого года встречался с российским миллиардером Петром Авеном, на которого распространяются санкции ЕС, сообщает программа TV3 Nekā personīga.

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Программа отмечает, что оба подтвердили эту встречу. Хелманис, в частности, сообщил, что познакомился с Авеном в декабре прошлого года в доме миллиардера в Латвии. Латвийского политика интересовала позиция Авена в отношении войны России в Украине, а также то, почему 24 февраля 2022 года миллиардер был в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным (в первый день ​​войны России против Украины).

Собственность российского миллиардера в Латвии находится в усадьбе Клаугю. По словам Хелманиса, на встречу с Авеном в Клаугю он поехал в одиночку.

Встречу с Хелманисом подтвердил и Петр Авен. Олигарх упомянул такие же причины, что и глава Огрской краевой думы.

В санкционном списке ЕС Авен указан как один из самых близких к Путину олигархов, который активно оказывал материальную поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, и извлек из них пользу. Миллиардер обещает оспорить эти обвинения ЕС в суде.

Программа отмечает, что у Авена заморожены не только банковские активы в Латвии, но и недвижимость в Риге, на улице Кр.Валдемара, где у него есть своя коллекция фарфора и произведений искусства. Авен также владеет почти 60 га в волости Лаздонас и современной усадьбой Клаугю с несколькими постройками и вертолетной площадкой.

У олигарха есть проблемы с недвижимостью и в других странах Европы. Итальянская полиция конфисковала виллу Авена на Сардинии, находящуюся в частичном владении, а его имущество в Лондоне заморожено.

В программе поясняют, что Авену не запрещен въезд в Латвию, поскольку у него есть не только российское, но и латвийское гражданство.

В прошлом году в Латвии начались дискуссии, следует ли разрешить Авену сохранить гражданство ЛР. В апреле прошлого года Сейм принял поправки о лишении латвийского гражданства лиц с двойным гражданством, оказавших разного рода поддержку странам-агрессорам.

Ранее сообщалось, что в Огрском историко-художественном музее должна была состояться выставка фарфора из частной коллекции Авена. Ее открытие должно было состояться 1 февраля. Планировалось, что на выставке будут экспонироваться работы живописцев Романа Суты, Александры Бельцовой и графика Сигизмунда Видберга, созданные в мастерской росписи фарфора Baltars в 1920-е годы.

Запланированный показ выставки стал неприятным сюрпризом как для правительства, так и для партии "Национальное объединение". В итоге выставка в Огре из частной коллекции Петра Авена была отменена.

По мнению Хелманиса, "мы не должны политизировать искусство, созданное в прошлом веке, в период свободной Латвии. У великих старых мастеров искусства нет санкций. Нам не следует подвергать этих художников санкциям и скрывать их работы".