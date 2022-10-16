СМИ: спецслужбы против использования в новых поездах Škoda российского оборудования

После долгого ожидания в Латвию доставлены первые три новых пассажирских поезда Škoda. Предполагается, что все 32 состава Латвия получит к концу 2023-го. Но при закупке стоимостью 250 млн евро возникли серьезные проблемы: латвийские органы безопасности против установки в поездах оборудования российского производства, сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

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Министр сообщения Талис Линкайтс перед выборами заявлял, что ему наконец-то удалось обеспечить Латвию новыми пассажирскими поездами. Их производитель - Škoda vagonka - обещает поставить все 32 состава в Латвию до конца следующего года. Сумма покупки составляет 257,889 млн евро. Частично затраты покрываются европейскими деньгами.

Государственное предприятие Pasažieru vilciens в июле 2019 года подписало контракт со Škoda Vagonka на закупку новых электропоездов. В том же месяце Управление по защите Сатверсме, Служба госбезопасности (СГБ) и Служба военной разведки и безопасности опубликовали рекомендации, которым должны следовать государственные и муниципальные учреждения и компании при закупке технологий, используемых в инфраструктуре особо важных сфер. Службы рекомендуют избегать стран, которые проводят, например, кибератаки против блока НАТО. В "черный список" попали Китай, Северная Корея, Иран и Россия.

В настоящее время в Латвию из Чехии поступило три состава новых поездов. Их перевозка значительно затруднена войной в Украине. Планировалось, что составы доставят по железнодорожным путям через территорию Беларуси, но были внесены коррективы. Составы собирают в Чехии, тестируют, разбирают и грузовиками привозят в Латвию.

Как подтвердили кураторы киберпространства CERT.LV, несколько месяцев назад к ним обратились из СГБ с вопросом об устройстве, которое можно найти в новых поездах Škoda. В том числе и в тех, которые сейчас проходят испытания в Латвии.

Это устройство под названием "BLOK" ("БЛОК") представляет собой систему управления безопасностью движения поездов. Изготовитель — Научно-производственное объединение "САУТ", основанное в России в 1994 году. "САУТ" - третий по величине производитель оборудования для обеспечения безопасности различных железнодорожных транспортных средств в РФ.

По словам заместителя руководителя CERT.LV Вариса Тейванса, "вывод такой: оборудование производится в России. Его функциональные возможности обеспечивают некоторый контроль и некоторые возможности управления".

"Tакой риск, на наш взгляд, неприемлем. Честно говоря, мы даже не тратим ресурсы на технический анализ этого оборудования, потому что уже по природе понятно, что эти риски, наверное, неприемлемы. Однако мы предположили, что если есть такая необходимость, то нам потребуется как минимум полгода для проведения глубокого анализа", - заявил Тейванс.

В СГБ подтвердили, что предупреждали Latvijas Dzelzceļš и Pasažieru vilciens об использовании российских технологий и рисках, связанных с разведкой, кибератак и саботажем. Служба рекомендовала заменить конкретную систему на альтернативное техническое решение.

В Latvijas dzelzceļš от комментариев отказались, но подтвердили, что компания тоже против использования устройств российского производства в новых поездах Škoda Vagonka.

"LDz оценило это техническое решение в пределах своей компетенции и не может поддержать внедрение такой системы в новых электропоездах. Учитывая, что вопрос внедрения подобных систем не входит в основную компетенцию LDz, мы привлекаем к оценке другие учреждения", - сообщили в LDz.

В Pasažieru vilciens отмечают, что железнодорожная система и инфраструктура Латвии по-прежнему в значительной степени зависят от связи и других видов оборудования, произведенного в СССР, России или Беларуси. В PV полагают, что альтернативы найти сложно: надо искать те, которые способны взаимодействовать со старой латвийской железнодорожной системой.

Председатель правления АО Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис заявил, что "если говорить про системный блок под названием "БЛОК" - это комбинация трех существующих систем. Система таких блоков обеспечивает, в первую очередь, слежение за тем, как едет машинист, расшифровывает период времени, где он тормозил, а где - не тормозил".

"Во-вторых, блок проверяет бдительность машиниста. В настоящее время у нас есть браслеты для них, которые проверяют, плохо ли машинисты себя чувствуют или спят, а затем реагируют соответствующим образом, если поезд нужно затормозить. В-третьих, блок нужен для того, чтобы поезд не проехал на красный сигнал светофора. И, насколько мы видели, связи с другими системами у этого блока нет, кроме как с латвийской железнодорожной инфраструктурой", - сообщил Григулис.

Несколько лет назад в Литве случился скандал, когда в новых пассажирских поездах решили использовать аналогичную систему управления безопасностью движения KLUB U ("КЛУБ У"), тоже произведенную в России (производитель был из российского военного комплекса). Сейм Литвы даже создал парламентскую комиссию по расследованию.

А вот в новых эстонских поездах используется система VEPS, которая производится на Западе. Оборудование VEPS можно было бы использовать и в поездах Škoda, но их производитель не сертифицировал свою систему контроля безопасности движения в Латвии.

Члены правительства не получили информации от министра сообщения о том, что возражения СГБ могут поставить под угрозу закупку новых поездов Škoda.

Глава АО Pasažieru vilciens не может понять, почему возник ажиотаж вокруг устройств из России, ведь они идентичны тем, которые стоят в старых латвийских поездах. Григулис предупреждает: если сейчас начать менять технику, которую спецслужбы Латвии считают вредной, это может грозить потерей европейских денег, завязанных на закупке новых поездов. Все поезда должны быть произведены до конца следующего года, иначе Европа не заплатит Латвии запланированные 114 млн евро. И деньги придется искать из государственного бюджета.

"Теперь, если мы хотим перейти на какую-то другую систему, например на VEPS, то это, в первую очередь, вопрос сертификации. Сколько времени займет сертификация, сколько времени настройка под конкретный поезд? Конечно, если службы безопасности или регулирующие органы скажут, что мы должны это сделать, мы сделаем, у нас не будет выбора. Если это повлияет на проект настолько сильно, что мы потеряем 114 млн евро, то нужно понять, является ли система небезопасной или достаточно надежной, чтобы мы потеряли финансирование?", - задается вопросом Григулис.

"Пока порядок такой, какой есть. Он должен быть выполнен, составы должны быть получены, а затем, со временем, согласно техническим требованиям LDz, все эти рискованные системы должны быть заменены", - полагает министр сообщения Линкайтс.

Заместитель руководителя CERT.LV Тейванс отмечает: "Любые электронные устройства могут содержать преднамеренно введенные уязвимости. Если производитель из такой страны и его национальные службы знают о таком недостатке или уязвимости, то они могут это использовать. Это доказано практикой наблюдения за войной в Украине, где Россия для достижения своих военных целей использует кибероперации".

Руководитель Pasažieru vilciens утверждает, что чешская Škoda приобрела систему оборудования "БЛОК" российского производства для 23 поездов, следующих в Латвию. С другой стороны, министр сообщения узнал о возражениях органов безопасности и нарастающих проблемах только от журналистов передачи Nekā personīga.