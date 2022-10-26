СМИ: в одном из магазинов Кекавы можно купить опасную игрушку, но изымать из продажи ее не будут

В одном из магазинов Кекавы дети купили игрушечные пистолеты и травмировали из них нескольких маленьких детей. Рассмотрение дела уже передано в Госполицию. В Центре защиты прав потребителей (PTAC) заявили, что ответственность также ложится на плечи руководства магазина. Между тем руководство магазина пока не планирует убирать товар с полок, но обещает ограничить его продажу детям, сообщает Re TV.

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Детский игрушечный пистолет, который продается в одном из кекавских магазинов, можно купить менее чем за три евро. Пули также можно приобрести отдельно. Несколько маленьких детей уже получили травмы от, казалось бы, безопасной игрушки. Их родители уже выразили свое возмущение на странице Кекавского края в социальной сети Facebook.

Родители отказались рассказывать о случившемся перед камерами, но сообщения о происшествии уже переданы в полицию. Представитель Госполиции Сандрис Залитис подтвердил, что заявления получены.

"В Баложский полицейский участок мы получили два заявления от жителей Кекавского края о том, что к их восьмилетним детям подходили другие несовершеннолетние. Как мы выяснили, им было по 10 лет и они стреляли из игрушечного пистолета, приставив его к голове", — отметил Залитис.

В Госполиции добавили, что происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видеозаписи уже запрошены у Кекавской краевой думы. В настоящее время полиция также ведет обсуждения и принимает объяснения от всех причастных сторон. Залитис также подчеркнул, что такое хулиганство является наказуемым действием.

"Действия наказуемы. Разница лишь в том, что административная уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет. С 11 лет могут применяться принудительные меры воспитательного характера. В ходе изучения материалов мы выясним соответствие субъекта законодательству", — заявил представитель Госполиции.

Тем временем, в PTAC заявили, что пока не получали никаких заявлений от родителей о случившемся, но призывают не затягивать и сообщать о небезопасных игрушках для детей в продаже.

"Нам очень нужно получить подробную информацию о продукте, что случилось, где он был куплен, чтобы мы могли начать деятельность по надзору за рынком, а это значит связаться с коммерсантом. При необходимости берем образцы этого товара, тестируем Если он окажется небезопасным, то призовем и заставим продавца убрать его с рынка", — пояснила представительница PTAC Санита Гертмане.

Хотя руководство магазина неприятно удивлено случившимся, товар продается в соответствии с требованиями, снимать его с полок магазина пока не планируется, сообщила заведующая магазином Санита Гайлума.

"Я проинформирована Госполицией, которая вчера приехала к нам для проверки, а также слухами, циркулирующими вокруг, но сами родители и школа не сообщали нам об этом лично. Они будут доступны на прилавках магазинов, но купить их смогут только дети с родителями", — сказала она.

В PTAC сообщили, что уже был случай, когда игрушечное огнестрельное оружие изъяли из ассортимента товаров в другом месте. Такие случаи не часты, так как жители редко сообщают о небезопасных игрушках.