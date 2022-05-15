СМИ: Жители Даугавпилса и Латгалии уклоняются от разговоров о войне

В Латгалии жители приграничных районов ждут окончания войны в Украине и изменений. Часть здесь проживающих поддерживает Владимира Путина. При этом люди с мнимым равнодушием не желают раскрывать истинные мысли. Борьба с пропагандой путем закрытия российских каналов не выиграна. Журналистка Латвийского радио Линда Спундиня побывала на границе с Россией, сообщает Rus.LSM.lv.

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В Даугавпилсе уклоняются от разговоров о войне

Жизнь в Даугавпилсе спокойна. На улицах звучит русская речь, в магазине продавцы любезно обращаются по-русски, а в киоске прессы сначала выставлены газеты на русском языке, во втором ряду — разместились журналы на латышском.

Развиваются государственные флаги, "наследие" праздничного 4 мая. Праздничная программа ко Дню восстановления независимости в Латвии здесь была относительно скудной. В местном Доме культуры собравшиеся вместе с фольклорным коллективом Svātra три часа пели народные песни, изготавливали свечи и масло. Вечером — концерт. Муниципалитет пригласил в город музыканта Айнарса Миелаваса.

Мэр города Андрей Элксниньш не был замечен ни на одном из двух мероприятий. Глава думы лишь письменно обратился к жителям Даугавпилса на сайте самоуправления: "Оглядываясь на сложные перипетии истории, сегодня мы не должны забывать людей, которым удалось восстановить Латвийское государство в 1990 году. Мы должны помнить, насколько сплоченным может быть народ Латвии в решающие моменты".

Разобщенность общества в Даугавпилсе видна невооруженным глазом — в первую очередь потому, что в городе проживают жители разных национальностей: латыши, русские, поляки, белорусы и украинцы, в городе преобладает русский язык. "Даугавпилс всю жизнь находился в такой интересной ситуации. Сохранение латышскости в Даугавпилсе всегда было проблемой. Латыши здесь в меньшинстве", — утверждает местная жительница.

Сейчас, во время войны, пропасть между ними увеличилась. Те горожане, которые поддерживают Украину, уже столкнулись с оппонентами. Когда городской флаг был заменен украинским в музыкальной школе имени Станислава Брока, появилось много "местных патриотов". Мэр Даугавпилса ранее заявил журналистам, что думает о водружении украинского флага: "У Даугавпилса есть близкий и очень родной флаг нашего города. Любое другое размещение флага в настоящее время не приветствуется".

Айварс Брокс, директор школы, где флаг Украины возмутил некоторых даугавпилчан, делится: "Спросите меня, за кого Даугавпилсская городская дума: за Путина или за Украину? Я отвечу — за Путина. Если бы были солидарны с Украиной, развевался украинский флаг".

Муниципалитет занял нейтральную позицию в сложившейся ситуации. Как говорят многие местные жители, "за мир". Брокс считает: "Сегодня нет серого — либо черный, либо белый". Ранее муниципалитет указывал, что Даугавпилс, в числе прочих крупных городов, принимает беженцев из Украины. В начале месяца в городе проживало около полтысячи украинцев, тогда как в других крупных городах их гораздо больше. В Даугавпилсе учатся несколько десятков детей из Украины.

Между тем, жители предпочитают скрывать, что думают на самом деле. "Мне все равно. Людям негде жить, пусть приезжают. Я ни "за", ни "против", — поделилась местная жительница Ирена.

"Война рассорила меня с родными"

На маленьком автовокзале в Дагде Латвийское радио познакомилось с дамой в годах. Она разговорчива: "Этот русский оккупант — глупый Путин, который бьет этих людей. Что делать? Но здесь тишина. Никто ничего не говорит".

Как и соседи в Даугавпилсе, жители Лудзы в основном предпочитают не обсуждать войну и украинцев. Женщина по имени Регия считает, что Украина сама виновата:

— Украина уничтожала Луганск и Донецк, а в итоге Россия захотела их защитить.

— А если бы Россия вошла на территорию Латвии?

— Вы думаете, что произойдет?

— Вы примете это?

— Я латышка, я жила в Советском Союзе. Я просто сравниваю те времена и эти. Кстати, я бы не убежала из своей страны.

— Даже если нас будут бомбить?

— Да, потому что бегут только богатые. Бедные остались там.

"Пропаганда на телевидении в первую очередь влияет на этих людей", — подчеркнула жительница Индры Краславского края Илона Кангизере. Она родилась в Индре — на самой границе с Беларусью, но только несколько лет назад начала учить латышский язык. Женщина считает, что люди, желающие вернуться в Советский Союз, связывают это время со своей молодостью. Илона выступает против пропаганды, война рассорила ее с самыми близкими.

"Они смотрели белорусское и российское телевидение. Им было очень легко и быстро восстановить связь и насладиться российской пропагандой. Это влияет на отношения. Два месяца я не общалась со своими близкими, потому что они узнали, что я думаю. Была в Резекне, где состоялся пикет [против войны], когда об этом узнали мои родные и близкие, на меня наложили персональные санкции", — рассказала женщина.

Дезинформация — главная причина того, почему в Латвии так много сторонников путинского режима, особенно на границе, где люди до сих пор смотрят кремлевское телевидение. Об этом свидетельствуют длинные телевизионные антенны, возвышающиеся над крышами домов.

"Я встречаю людей на улице, и вижу, что у них вместо головы телевизор", — считает Марис Сусейс. Он преподает изобразительное искусство, а также латышский язык детям в местной музыкальной и художественной школе.

"Здесь очень много людей, это не только славяне, но и латгальцы, которые живут и работают здесь, но их ум и душа принадлежат России", — говорит он.