Смилтенс: мы пошли по пути парламентской демократии — самому сложному, но верному

На протяжении всех лет независимости Латвия последовательно шла по пути парламентской демократии, возможно, самому сложному, но верному пути, заявил сегодня на торжественном заседании парламента в честь 33-й годовщины принятия декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список").

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"Сегодня самое ценное доказательство патриотизма и любви к нашей земле, народу и стране — твердо стоять на страже парламентской демократии, чтобы защитить самое святое — нашу свободу, независимость и демократию", — сказал Смилтенс.

Сегодня Латвия отмечает 33-ю годовщину восстановления независимости, и спикер Сейма подчеркнул, что 33 года назад "было возобновлено действие Сатверсме Латвийской Республики, которое начинается с четкого послания миру парой важных слов — Латвия есть".

"Мы являемся членом НАТО и Европейского союза, тесно интегрированы в систему безопасности и ценностей, которая заботится о том, как развивать наши страны, а не захватывать и уничтожать другие", — отметил Смилтенс.

Он указал, что в то время, как Россия убивает и уничтожает Украину, демократический мир столкнулся с таким явным вызовом своей безопасности и ценностям, что страны Евросоюза и НАТО стали гораздо более едины в своем понимании уровня угрозы и ее происхождения. "Мы всегда ясно видели истинную природу нашего соседа", — подчеркнул спикер Сейма.

Он также отметил: мы выполняем обещание, данное президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой в 2002 году, когда Латвию пригласили вступить в НАТО: сделать все возможное, чтобы построить мир, в котором справедливость и свобода доступны для всех.

Смилтенс подчеркнул, что на уровне политиков, неправительственных организаций и общества в целом мы показали, что способны реагировать не только смело, оперативно, но и прагматично, помня об общих интересах европейской безопасности, а также действовать очень практично и сохранять этот темп.

Говоря об укреплении безопасности, Смилтенс отметил не только развитие армии, укрепление границ и системы внутренних дел, но и безопасность социальной, медийной и языковой среды и здравоохранения. "Мы должны все время напоминать себе, что безопасность индивида, человека, личности — это главная и принципиальная призма, через которую следует смотреть на общую безопасность страны", — сказал спикер Сейма, подчеркнув, что это отличает нас как демократическую западную страну от тираний, которые тысячами отправляют своих людей на бессмысленную смерть, так как для этих систем люди — просто никчемные винтики.

Безопасность стоит очень дорого, сказал Смилтенс, отметив, что свобода не является само собой разумеющейся ценностью, за нее нужно бороться и платить. "Нам нужны ресурсы для защиты нашей свободы и независимости. И они нужны нам сейчас", — сказал Смилтенс, призвав Сейм закрепить в повестке дня стратегическое видение, сокращение бюрократизации и мониторинг эффективности.

"Латвийское общество и разумом, и сердцем выбирает парламентскую демократию как форму государственного устройства, и мы должны всеми силами работать, чтобы показать и доказать правильность такого выбора", — сказал Смилтенс.

Как сообщалось, сегодня в Латвии и в других уголках мира отмечается День восстановления независимости Латвийской Республики.