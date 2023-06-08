Смилтенс: одно самоуправление уже готово протестировать подаренную Киевом систему гражданской обороны
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Киев намерен безвозмездно передать Латвии разработанную им электронную систему гражданской обороны, и одно латвийское самоуправление уже выразило желание ее протестировать, заявил спикер Сейма Эдвард Смилтенс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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Он не стал называть, о каком самоуправлении идет речь, так как соглашения официально еще не подписаны, но выразил надежду, что систему можно будет передать самоуправлениям уже в этом году.

Над этим работает Министерство охраны среды и регионального развития, сказал Смилтенс.

По его словам, система передается со всеми кодами совершенно бесплатно, и грех ею не воспользоваться. Спикер добавил, что это хороший пример сотрудничества между Украиной и Латвией.

В январе Смилтенс рассказал, что договорился с мэром Киева о передаче Латвии системы гражданской обороны, которая работает через смартфоны. Система с мобильным приложением Kyiv Digital предупреждает о приближении ракет, указывает укрытия, а также работает, если есть перебои в электроснабжении.

О том, как работает система Kyiv Digital, читайте — здесь.

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