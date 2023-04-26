Смилтенс призывает коалицию не принимать решений в последний момент, чтобы избежать забастовки медиков

Партнеры по коалиции не должны принимать решений в последний момент, чтобы предотвратить забастовку медиков, заявил спикер Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список", ОС) в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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Смилтенс видит два аспекта в достигнутом во время забастовки учителей соглашении о дополнительных средствах на повышение заработной платы. Хорошо, что договоренность была достигнута, но плохо, что процесс затянулся, что и привело к забастовке.

"Все это можно было бы сделать быстрее, не доводя до забастовки", — считает Смилтенс, добавляя, что ОС призывает партнеров по коалиции следить за тем, чтобы в отношении медиков не возникла ситуация, когда принимаются решения в последний момент.

В связи с возможной забастовкой медицинских работников политик подчеркнул, что всегда настаивал на солидарном сотрудничестве и ответственности в переговорах с партнерами, что предусматривает решение вопросов сообща и вовремя.

"Хороший урок в ситуации с педагогами заключается в том, что вопросы можно решить раньше, а с медиками нельзя допускать забастовки", — сказал Смилтенс.