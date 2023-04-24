Смилтенс: соседние с Россией страны не могут позволить себе быть нейтральными

Соседние с Россией страны в Европе не могут позволить себе быть нейтральными в ответ на развязанную этой страной войну против Украины, заявил спикер Сейма Эдвард Смилетенс на конференции председателей парламентов стран ЕС в Праге, сообщает агентство LETA.

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Политик сообщил, что 21 год назад Латвия получила в Праге приглашение вступить в НАТО, и теперь в том же помещении обсуждается восстановление справедливости для Украины.

"Сегодня, как никогда раньше, нам нужна такая же смелость и мудрость, чтобы устранить серую зону политической неопределенности в Европе. Тогда мы не хотели оставаться в стороне и в темноте, и мы не хотим, чтобы случиться с любой другой нацией", — сказал Смилтенс, подчеркнув, что соседи России в Европе не могут позволить себе быть нейтральными.

Глава Сейма Латвии подчеркнул, что создание среды безопасности требует стратегии даже после победы Украины в войне. Он выразил необходимость более широкой и последовательной политики сдерживания. Смилтенс также отметил, что для этого также потребуются более глубокие изменения в моделях экономического сотрудничества и желание коллективно отстаивать ценности во всем мире.

"Мы все надеемся, что украинцы смогут победить российскую армию и быстро изгнать ее со всей территории Украины, однако мы должны быть готовы к долгой войне", — сказал Смилтенс, отметив, что даже когда украинцы изгонят российскую армию со своей земли, Москва не примет этот результат как реальность. Он также подчеркнул, что империализм глубоко укоренился в российском обществе и будет продолжать угрожать другим странам.