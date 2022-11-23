Снег и обледенение затрудняют движение по дорогам Латвии

По оперативной информации ГАО Latvijas valsts ceļi, в среду утром из-за снега и обледенения затруднено движение по дорогам Курземе и Латгале.

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На главных автомагистралях Латвии самая сложная ситуация на Лиепайском шоссе (участок от Аннениеки до Блидене), на Вентспилсском шоссе (участок от Стразде до Вентспилса), на Резекненском шоссе (участок от Резекне до Терехово), а также на шоссе Гребневоо — Медуми (участок от Берзгале до Гребнево).

В свою очередь, на региональных дорогах затруднено движение в окрестностях Добеле, Лудзы, Салдуса, Талси и Вентспилса.