Снизилась доля пациентов Covid-19, нуждающихся в госпитализации при вызове скорой помощи

В этом году Служба неотложной медицинской помощи доставляла в больницы 59% пациентов с Covid-19, вызвавших скорую помощь, по сравнению с 68% в ноябре и декабре прошлого года, следует из презентации, представленной на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

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Данные, собранные службой, показывают, что в этом году самый высокий показатель госпитализации был 4 января, когда были госпитализированы 69% пациентов с Covid-19, вызвавших скорую помощь, а самый низкий - на следующий день, когда были госпитализированы 53% пациентов.

Данные центра оперативного управления службы показывают, что количество вызовов выросло в праздники, иногда превышая 1700 звонков. В Новый год в скорую помощь поступило 2168 звонков.

При сборе данных о вызовах к пациентам с респираторными инфекциями, в том числе Covid-19, было установлено, что наибольшее количество вызовов было 1 января - 252. Больше всего пациентов с острой инфекцией дыхательных путей, включая возможный или подтвержденный Covid-19, были госпитализированы 1 и 8 января - по 126. В воскресенье, 17 января, было госпитализировано 73 пациента с возможным или уже подтвержденным заражением Covid-19.

Если 5 ноября в больницах, оказывающих неотложную медицинскую помощь, коронавирусом болели 208 работников, а на работе из-за Covid-19 не могли находиться 599, то 23 декабря эти показатели составляли соответственно 1184 и 1472.