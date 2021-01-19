Снизилась доля пациентов Covid-19, нуждающихся в госпитализации при вызове скорой помощи
Foto: F64

В этом году Служба неотложной медицинской помощи доставляла в больницы 59% пациентов с Covid-19, вызвавших скорую помощь, по сравнению с 68% в ноябре и декабре прошлого года, следует из презентации, представленной на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Данные, собранные службой, показывают, что в этом году самый высокий показатель госпитализации был 4 января, когда были госпитализированы 69% пациентов с Covid-19, вызвавших скорую помощь, а самый низкий - на следующий день, когда были госпитализированы 53% пациентов.

Данные центра оперативного управления службы показывают, что количество вызовов выросло в праздники, иногда превышая 1700 звонков. В Новый год в скорую помощь поступило 2168 звонков.

При сборе данных о вызовах к пациентам с респираторными инфекциями, в том числе Covid-19, было установлено, что наибольшее количество вызовов было 1 января - 252. Больше всего пациентов с острой инфекцией дыхательных путей, включая возможный или подтвержденный Covid-19, были госпитализированы 1 и 8 января - по 126. В воскресенье, 17 января, было госпитализировано 73 пациента с возможным или уже подтвержденным заражением Covid-19.

Если 5 ноября в больницах, оказывающих неотложную медицинскую помощь, коронавирусом болели 208 работников, а на работе из-за Covid-19 не могли находиться 599, то 23 декабря эти показатели составляли соответственно 1184 и 1472.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии