Снизилась оценка горожанами деятельности Рижской думы; наиболее критичны — люди в возрасте, социально уязвимые и русскоязычные

Только каждый второй рижанин позитивно оценивает в целом деятельность своего самоуправления. Если в 2019 году позитивно оценивали работу Рижской думы 57% опрошенных горожан, то в 2021 году этот показатель упал до 50%, свидетельствуют данные исследования SKDS.

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Среди тех, кто недоволен работой столичного самоуправления — люди старше 45 лет. В возрастных группах от 15 до 24 лет и от 25 до 34 лет позитивно оценивают работу Рижской думы 65% респондентов. В возрастной группе 35-45 лет — уже только 50%, среди респондентов 45-54 лет — 43%, среди респондентов 55-63 лет — 38%, среди тех, кому более 64 лет — 40%.

Очевидно, что рижане, говорящие в семье по-русски, критичнее относятся к работе столичного самоуправления. 47% горожан с родным русским языком очень недовольны или скорее недовольны деятельностью Рижской думы, 42% — довольны или скорее довольны. Среди рижан с родным латышским языком эти показатели — иные: 30% опрошенных очень недовольны или просто недовольны тем, как работает Рижская дума, а 61% респондентов, напротив, довольны или очень довольны.

Рижской думе созыва 2020 года удалось завоевать симпатии молодежи: 65% школьников и студентов довольны тем, как работает самоуправление. Более 50% тех, кто позитивно оценивают деятельность муниципалитета: специалисты, чиновники, те, кто занимается индивидуальной работой, и домохозяйки. Рижская дума не в почете у безработных (52% недовольных), критичны пенсионеры (недовольны 47%).

Рижане с основным или высшим образованием выше оценивают достижения самоуправления, а наиболее критичны — горожане со средним или средне- специальным образованием. Опрос показывает: чем выше доходы — тем выше и оценка деятельности Рижской думы. Среди горожан с высокими доходами позитивно оценивают работу муниципалитета 59%, негативно — 33%. Среди рижан с низкими доходами довольны деятельностью Рижской думы 44%, недовольны — 48%.